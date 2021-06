Futebol de areia, Itália desafia França: ataque de Corocinetti

Korosinetti, estreia na seleção nacional chega em 2007

nasceu em Thon Aos 84 anos (tem dupla cidadania, sua mãe é Annamari Suíça), é veterano da seleção nacional, com 263 partidas e 123 gols (terceiro lugar no ranking da Azzurra), campeão europeu em 2018 e vice-campeão mundial no ano seguinte. Sua estreia com a camisa Azzurra remonta a 2007 emEuroliga uma Palma de Maiorca A partir daí, nunca mais parou. Foi um acaso que o fez virar arremessador: ele começou no futebol de 11 jogadores na Catanzaro Football School até chegar à Terceira Divisão quando o convidaram, há 17 anos, para tentar o time local da Primeira Divisão. O amor nasceu ininterrupto, o que o leva a muitos sacrifícios, principalmente com a família. Estas são suas palavras:Agradeço à minha sócia Emanuela que no decorrer dos negócios soube atender às necessidades do jovem Jacobo. Em 2019, eu estava longe de Nacional De abril a dezembro foram poucos os momentos que pude dedicar a eles. Com a praia, você sabe, você não fica rico financeiramente, mas a possibilidade de conhecer novas culturas, muitas vezes nas mais belas praias do mundo, te deixa com uma riqueza de experiências que ficarão para sempre.O Corosiniti, durante o inverno, continua a jogar até aos 11 anos, em Sersale Calcio no Excelência Em 2018, ele e seus dois amigos fundaram a Escola de Futebol.Junica Academy أكاديمية.

Nas eliminatórias europeias, começamos contra a França

A epidemia, 16 meses de paralisação e amanhã a França fará a sua estreia nesta eliminatória europeia: estes são os dados do primeiro jogo: “Nos últimos anos, sempre os derrotamos. A última vez que nos encontramos em Catania, De volta às eliminatórias europeias e lembro-me de ganhar A MarselhaDiante de 8.000 espectadores nas quartas de final meu mundoContra o sangramento que você treina, Cantona, vencemos por 5-2 e foi inesquecível. Não sabemos como são os nossos adversários e só temos duas fases Viareggio e o senhor do duque Ele nos fez trabalhar duro. Mas não importa: o que eu digo aos meus companheiros: finalmente nos encontramos e temos que partir novamente ForteSobre seu papel como líder: “É Um grupo onde somos todos capitães e tenho a honra de usar uma faixa“