O impacto de Cristiano Ronaldo: a frase na conferência contra a Coca-Cola

Esse gesto foi o suficiente, acompanhado de uma frase que causou efeitos nocivos e anormais ao nível da mídia, porque o título de Coca Cola desabou. Cristiano Ronaldo Ele tem sido igualmente decisivo contra a Hungria, dando a si mesmo uma chave que parece um aviso para aqueles que já o liquidaram aos 36 anos e querem bani-lo para um canto, por mais abençoado que seja, no futebol mundial.

O árbitro Cristiano Ronaldo que criou o caso

Em vez disso, Ronaldo ainda foge, provoca e em poucas palavras na coletiva de imprensa cria um efeito dominó com repercussões também no lado financeiro ao movimentar duas garrafas de Coca Colapastor EuropeusE dizendo: “beber água!”.

CR7 e Coca-Cola: consequências para o mercado de ações e mídia

Sim, porque informa Marca, expressão oficial da imprensa esportiva espanhola, após a coletiva do campeão Juventus (atualmente)A empresa americana se viu com uma queda acentuada em suas ações e perdas surpreendentes: uma ação apareceu Coca Cola Na Europa, perdeu 1,6% com perdas que – de acordo com relatórios – podem atingir um recorde de cerca de 4 bilhões de euros. Na verdade, o jornal ibérico questiona a possibilidade de a UEFA tomar medidas após o que aconteceu.

Virgilio Sport | 2021-06-16 09:19