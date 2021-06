tris para a Hungria por Portugal Ronaldo

O primeiro dia da fase de grupos da Europa 2021 terminou na terça-feira, 15 de junho, com os dois jogos do Grupo F, o “grupo de ferro” por excelência neste festival móvel continental. O último desafio, o mais esperado, presenciou França ultrapassar por 1-0 Alemanha Na Allianz Arena em Munique. Em vez disso, às 18h PortugalAinda na final, ele conseguiu vencer a resistênciaHungriaEle marcou três gols entre 84 e 92, e Cristiano Ronaldo marcou dois gols.

França e Alemanha 1-0

O desafio começa na Allianz Arena em um ritmo lento e com a Alemanha apresentando o jogo, enquanto a França aguarda o golpe. Na verdade, as raias alpinas tornam-se perigosas no início com Pogba e depois com Mbappe. Os alemães lutam para encontrar lugares, mas a França não é Aos 21 minutos, os franceses chegaram a 1-0: Da direita pegue Pogba Lucas Hernandez do outro lado, o número 21 coloca no meio um cruzamento Hummels Ele manda direto para sua porta na tentativa de evitar que a bola chegue a Mbappe. No primeiro semestre não acontece mais muita coisa, com a Alemanha lutando para responder.

O segundo tempo abriu sem alterações e com a França sem sorte aos 52 minutos: uma entrada perfeita para Coelho Da esquerda e bata na esquerda Balu. Dois minutos e desta vez a grande chance de empatar é da Alemanha: cruzamento profundo de Gosens para o poste mais distante, Gnabry coordena e atinge o solo com a direita, mas a bola rebatida voa por cima da trave para Lloris agora. do trabalho. No entanto, a França no contra-ataque cada vez mais perigoso, obviamente com o protagonista Mbappe. Ele cancelou o último com um golo soberbo por impedimento aos 67 minutos, então Hummels o deteve na rede. Os transalpinos encontraram o segundo tempo 2-0 com o Benzema aos 85 minutos, mas aqui está o VAR para intervir e denunciar o impedimento de Mbappe no início. Os ataques recentes da Alemanha não são suficientes, a França venceu por 1-0.

Hungria-Portugal 0-3

Em vez disso, vi o primeiro desafio para o Grupo F Portugal Não ser capaz de desbloquear imediatamente o Puskas Arena Challenge, que foi aproveitado por 3-5-2 deHungria por Marco Rossi. A final de 3 a 0 não deve ser muito especulativa, já que aos 84 minutos o placar inicial ainda estava ativo. Na verdade, o desafio foi determinado por um acidente Guerreiro Ela mudou de direção por Urban que desalojou completamente os Gulassi. Depois que os lusitanos se espalharam, com estrita Cristiano Ronaldo em 87 ‘, então o triplo sempre para o número 7 em 92’.

no final da partida, Rafa silva, o avançado português, que entrou em jogo em avanço e decisivo com o primeiro e o terceiro golos além do penalty que obteve, falou sobre a vitória e como veio: “Acho que perdemos muitas oportunidades. utilizámos três deles, o que foi suficiente para começar bem o torneio. Estávamos Sabemos que a Hungria vai tentar defender-se bem e vai tentar responder. Gerimos bem as suas transformações e também conseguimos marcar. Todas as vitórias são decisivas. Nós vai continuar jogo a jogo e tentar ganhar. ”

