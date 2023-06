Hamilton e Russell são os mais rápidos, depois Sainz-Corriere.it

00:13 – Ferrari dá esperança, Canadá como um romance aberto

Tudo e nada aconteceu na sexta-feira para a corrida canadense. A primeira sessão de treinos livres foi cancelada após 5 minutos devido a falhas nas câmeras do Circuito de Montreal, e a segunda sessão foi estendida para 90 minutos.

00:12 – Classificação FP2 (Top 10)

Hamilton, Russell, Sainz, Alonso, Leclerc, Verstappen, Bottas, Perez, Stroll, Gasly

00h01 – Sainz: “Muita chuva”

Na volta, Sainz avisa a garagem sob chuva torrencial: “São condições extremas”.

23h58 – Vai chover, então a sessão termina

Rodando em Montreal, a segunda sessão livre de 90 minutos termina (depois que a primeira foi cancelada devido a um acidente) com a Mercedes de Hamilton e Russell na liderança, depois Sainz e Alonso. V Leclerc. Enquanto Alonso termina o treino ele começa na pista alagada. Carlos também dirige em águas torrenciais com pneus intermediários.

23h53 – Agora está chovendo forte

A chuva ficou mais intensa em Montreal e agora só restam moderadores na pista. Água é dada para as eliminatórias no sábado.

23h48 – Correspondência com médiuns

O piloto da Mercedes mudou para os pneus de chuva, embora a pista ainda estivesse seca.

23h45 – Sainz lascou a chicane

Culpa de Sainz, a pista começa a molhar e o vento aumenta. Corte chicane espanhol.

23h42 – Ferrari com pneus maciços

A Ferrari faz todo um trabalho testando todos os tipos de veículos: Leclerc e Sainz testando os pneus duros.

23h39 – Verstappen também é forte, menos que Leclerc

Com os mesmos pneus médios, Verstappen roda um pouco mais devagar que Leclerc. A previsão do tempo indica que vai chover nos próximos minutos.

23h35 – Alonso IV

O Aston Martin de Alonso subiu para quarto. Os tempos de Leclerc são bons em corridas simuladas: ele roda consistentemente em 1’17”

23h31 – Luzes da Mercedes

Um programa diferente para a Mercedes: Hamilton e Russell lideram as Ferraris. Eles experimentaram voltas de qualificação agora, enquanto a Ferrari fez o oposto.

23h26 – Um Aston Martin atualizado também está esperando

Para o proprietário da Scuderia, Lawrence Stroll, o Canadá é sua casa no GP. Os juniores Alonso e Stroll rodam com assentos individuais atualizados, pacote que também inclui a parte inferior e deve trazer grandes melhorias. Em Barcelona decepcionou Astons. READ Copa do Mundo Catar Logo no início, emir recebe boas-vindas: "Vamos acertar as diferenças" - Esporte

23h24 – Ferrari também faz voltas longas

Será interessante ver como a Ducati se comporta, e a velocidade de corrida é seu ponto fraco. As atualizações trazidas para o Barcelona não trouxeram melhorias.

23h20 – Retomada, Verstappen simula corrida

Max continua como favorito à vitória, e pode dar à Red Bull o 100º sucesso da equipe na Fórmula 1. O primeiro foi trazido por Vettel em 2009.

23h13 – outra bandeira vermelha

Assim que a sessão recomeçar, ela é interrompida imediatamente. devido a uma avalanche no Alpine de Ocon que o parou em uma rota de fuga.

23h12 – Sainz dita o ritmo

Sainz marca a nova largada em 1m13s844, dois décimos mais rápido que Leclerc. Há duas Ferraris na frente de todos.

23h08 – Retomada da Sessão

Haas de Hulkenberg removido, FP2 retomado. Você ainda tem 50 minutos, que serão necessários para simular o ritmo da corrida.

22h59 – Bandeira vermelha, Hulkenberg quebra o motor

Pegue a bandeira vermelha, Hulkenberg para na pista com o motor fumando. Algo quebrou na unidade de potência da Ferrari que dirige a Haas.

22h56 – Top cinco após 30 minutos de treinos livres

Relembramos que esta sessão tem a duração de 90 minutos, mais 30 minutos do que o habitual devido aos problemas ocorridos no FP1 com as câmaras do circuito.

1. Locklear

2. Verstappen

3. Sainz

4. potassa-

5. Glamour

22h52 – Ferrari testa novos motores

A Ferrari precisa dar voltas continuamente, também porque pode chover. Além disso, tanto Leclerc quanto Sainz trocaram o motor turbo V6, ambos em sua terceira unidade. As penalidades começarão a partir da próxima vez. É importante nesses testes gratuitos que tudo funcione.

22h50 – As Ferraris vão bem

Enquanto isso, as duas Ferraris assumiram a liderança, Sainz primeiro (1’14”196), Leclerc logo atrás (+0”198)

22h45 – Sainz atrás de Max

A Red Bull anda com macios, enquanto a Ferrari com médios. Sempre na frente Verstappen, que mais cortou o tempo (1’14”726). Sainz atrás dele, depois Gasly READ Sid Vizin, em 2019, postou sobre o jogador de futebol que se suicidou: 'Ele parece enojado com a cor da minha pele'. Pais: O gesto não provém de racismo

22h37 – Verstappen está na liderança, depois as Ferraris

Verstappen assume imediatamente a liderança com 1’15”333, atrás dele Leclerc (+190), Perez e Sainz

Vá em frente novamente em Montreal, ele está de volta à pista após a longa pausa que efetivamente cancelou suas primeiras sessões de treinos livres

22h12 – Todos estão na pista às 22h30

Nova atualização da FIA, e desta vez com boas notícias: “Os reguladores locais concluíram seu trabalho nas questões de videovigilância e, após testar o sistema, o atraso na transmissão parece ter sido corrigido. Portanto, esperamos que o FP2 comece pontualmente às 16h30 (22h30 na Itália) e durará 90 minutos »

21:54 – Os problemas com as câmeras ainda não foram resolvidos

Última comunicação da FIA: “Os organizadores locais ainda estão trabalhando em problemas de sincronização com as câmeras CCTV que estão causando atrasos significativos entre as câmeras e as imagens exibidas no Race Control. Enquanto as operações estão em andamento, a FIA está trabalhando em estreita colaboração com a FOM em uma solução de backup para vincular câmeras de pista ao controle de corrida para atender aos requisitos de segurança”.

21:35 – no reino de Schumacher

Se foi auspicioso ou não, só o tempo dirá. Montreal é a cidade natal de Schumacher há anos, acumulando 12 pódios aqui. O recorde absoluto, seguido por Hamilton com 9.

21:16 – o risco de chuva

Grande público em Montreal, com as arquibancadas quase todas lotadas para o primeiro treino livre. Todos, apesar do risco de precipitação, aumentaram 30%.

20h53 – Ferrari troca motor

Mudança de motor de combustão interna para os Reds de Leclerc e Sainz: Esta é a terceira de quatro unidades planejadas para a temporada, então por enquanto não há penalidade

20h32 – Horários dos poucos minutos na pista

Nos treinos, a primeira sessão de treinos livres durou pouco mais de cinco minutos, e foi esse o tempo que passou do sinal verde à bandeira vermelha devido a problemas com o carro de Gasly. Quanto aos tempos registrados, Bottas estava à frente de todos os outros em 1’18” 728, com Stroll, Alonso, Perez e Verstappen atrás dele. Ferrari Sens décimo, Leclerc décimo primeiro. READ Whatsapp Chiellini sobre cortes salariais: "Juventus vai dizer que desistimos de 4 meses de salário"

20h27 – FP1 é cancelado, assim como FP2

Não há nada a fazer em Montreal, e não há condições para o reinício da primeira sessão de treinos livres, que por isso foi cancelada. Assim, conforme explicado pelos organizadores, o período do FP2 foi estendido para um total de 90 minutos, que terá início às 22h30 (não mais às 23h).

20h15 – Mais de 30 minutos de comentários, o que está acontecendo agora?

Os pilotos continuam investigando, e a falha da câmera de segurança do circuito fechado ainda não foi resolvida. O início do segundo treino gratuito é a partir das 23h00, e agora o nosso pensamento volta-se para eles. Aliás, é pouco provável que consigamos recomeçar em breve (faltarão pouco mais de 10′ para o final dos primeiros treinos livres, que não serão prolongados). F1 e FIA ​​estão considerando a possibilidade de estender o FP2

20:04 – Tudo parou devido a um mau funcionamento da câmera

Enquanto isso, uma longa bandeira vermelha em Montreal, já que os treinos livres estão suspensos. Muitos imprevistos até aqui no Canadá (a eletricidade do circuito já havia acabado, com mantas térmicas que não conseguiam esquentar). Agora o problema são as câmeras internas de segurança, que já não funcionam e sem as quais não dá para se locomover.

