Judô, o estrelato da Itália no Grand Slam de Astana! Assunta Scotto e Odette Geofrida na vitória

Itália grita no primeiro dia do Grande Campeonato de Astana de 2023O evento final do World Judo Tour com metade das pontuações para o ranking de qualificação olímpica para os Jogos de Paris de 2024. De fato, os dois líderes da Campanha Azul para o Cazaquistão responderam com efeito, afirmando o status de semente número 1 do tatame de seus respectivos tábuas e triunfando com grande autoridade. Nós estamos falando sobre Assunta Scotto e Odette GeofridaAmbos são medalhistas no recente Campeonato Mundial em Doha.

O Napoli, de 21 anos, dominou o cenário na categoria até 48kg ao derrotar Fotimakhon Tursunboeva, do Uzbequistão (total de pênaltis), Leyla Aliyeva, do Azerbaijão (total de pênaltis), a russa Kristina Dudina (ippon a 1’14”) e finalizando a espanhola Laura Martinez Abelenda em waza-ari Após 1’24 polegadas do Golden Score com um grande ataque de sode tsuri komi goshi. Segundo título do Grand Slam – Depois de Abu Dhabi 2021 – para Susie, que assim conquistou mais um lugar no ranking mundial, ao ocupar o lugar de honra atrás da francesa Sherine Buckle.

Emocionante corrida até 52kg também para Giuffrida, anunciado nos últimos dias como porta-bandeira de Bel Paese para os próximos Jogos Europeus de Cracóvia, que se fixaram na francesa Julie Weill Dit Morey e no uzbeque Gulkhayo Juraeva por placar técnico no tempo regulamentar. , para então levar a melhor nas semifinais no placar de ouro sobre o azerbaijano Gultaj Mammadaliyeva para fazer Hansko (triplo shido).

Na final, a judoca romena também venceu a japonesa Ryoko Takeda por um waza-ari graças a uma notável mudança de direção a 20 do fim, voltando a vencer um torneio no circuito principal após mais de dois anos de jejum (o último) um estava em Tbilisi em março de 2021). Assim, Odette ampliou sua incrível sequência de títulos consecutivos de Grand Slams, para 14 e igualando o recorde de todos os tempos. (incluindo homens) por Ai Shishim e Megumi Tachimoto.

O quinto lugar é um pouco amargo com 48 kg cada Frances Milani, que conquistou duas importantes vitórias de Ippon sobre a portuguesa Raquel Brito e a azerbaijana Leila Aliyeva, mas perdeu nas quartas de final com a jovem russa Christina Dudina e finalmente por Waza Ari na disputa pelo terceiro lugar com o uzbeque Khalimajon Korbunova, que levou a o congelamento do movimento. Seu oponente está sem tempo e, portanto, tem uma reviravolta emocionante ao extremo da perda.

Todos os outros Azzurri que competiram hoje no Cazaquistão foram eliminados antes das quartas de final, deixando a corrida pelo pódio mais cedo. Elios Manzinúmero 1 na categoria até 66kg, foi derrotado nas oitavas de final pelo russo Ippon Abrek Nagochev, ainda na mesma categoria. Fábio Basile Ele perdeu na segunda rodada para o forte francês Daiki Buba via waza-ari no Golden Score. Ele saiu na primeira reunião em vez de 60 kg Ângelo Pantano Contra o Uzbequistão Pakrum Boturov (Ippon para a categoria ouro) no peso de 57 kg Verônica Toniolo Contra a holandesa Julie Borskens (waza-ari).

debaixo de Resumo dos pódios, primeiro dia do Judo Grand Slam Astana 2023:

-48 kg Fahrenheit

1 skoto (eta)

2 Martínez Abelenda (Spa)

3 Korbunova (OZB) e Dudina (AIN)

-52 kg Fahrenheit

1 Geofrida (Etta)

2 Confirmação (JPN)

3 Mammadalieva (Azi) e Kadambueva (uzbeque)

-57 kg Fahrenheit

1 Cysique (França)

2 Gjakova (Kós)

3K Kai (Chen) e Burskins (Ned)

-60kg m

1 Shamshaddin (Kaz)

2 voltas (entre)

3 Rusiev (USP) e Tsgakaduja (Ned)

66kg m

1 Garcia Torn (spa)

2 Quirguistão (Kaz)

3 Joubert (Fra) e Gaetero Martin (Spa)

Foto: IJF