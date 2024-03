A Copa do Mundo de 2030 será realizada em Marrocos-Portugal-Espanha. 3 partidas na América do Sul

A fase final da Copa do Mundo de 2030 será realizada em Marrocos, Espanha e Portugal, com três jogos sendo disputados na América do Sul, entre Uruguai, Argentina e Paraguai, que se classificarão, assim como os demais países-sede, Espanha, Porto e Marrocos, segundo anunciou a FIFA. Após o acordo alcançado entre as federações europeia, africana e sul-americana. Cerimônia de abertura em Montevidéu, para comemorar o centenário. Entretanto, a Arábia Saudita apresentou a sua candidatura para a edição de 2034

“Comitê Executivo da FIFA O arquivo é aprovado por unanimidade Marrocos-Espanha-Portugal Como um aplicativo exclusivo para organizar Copa do Mundo FIFA 2030O anúncio foi feito pelo rei de Marrocos, Mohammed VI, de Rabat, num comunicado publicado pela Maghreb Arab Press. Ao mesmo tempo, a FIFA esclareceu que o poder executivo formalizou a candidatura individual dos três países, mas decidiu que seria a candidatura para a Copa do Mundo de 2030.Edição centenária (No Uruguai pela primeira vez em 1930) Uma cerimônia comemorativa será realizada em Montevidéu e três partidas serão realizadas na Argentina, Uruguai e Paraguai. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, explicou: “Num mundo dividido, o futebol une”, sublinhando que a decisão leva a jogar em seis países em três continentes diferentes.

Argentina, Uruguai e Paraguai se classificaram como anfitriões Argentina, Uruguai e Paraguai, que acolherão três dos 104 jogos do Mundial de 2030, beneficiarão da qualificação direta concedida aos principais anfitriões, Marrocos, Espanha e Portugal. A FIFA especifica isso. O torneio começará depois disso Seis seleções nacionais qualificaram-se automaticamente entre 48 participantes, uma percentagem sem precedentes. Ontem, a FIFA mencionou a qualificação direta apenas dos três candidatos oficiais para sediar a competição, mas hoje especificou que as três seleções sul-americanas também seriam beneficiadas. Com a passagem de 32 para 48 seleções, a partir da Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá e México, "três das seis vagas" destinadas à região sul-americana já estão ocupadas.



“Será a melhor versão de sempre.” “Estamos prontos para entregar Uma indicação que faria história e elevaria a organização do evento a um patamar nunca antes vistoImediatamente após a FIFA anunciar a abertura das portas para a realização da Copa do Mundo em três países de três continentes diferentes, Marrocos, Portugal e Espanha Afirmaram o seu compromisso de apresentar um processo de candidatura para sediar o torneio de 2030, que deixará um legado histórico. O presidente da Federação Marroquina de Futebol tem certeza disso Fawzi Lakjaa O que fala de uma oportunidade única, com os seus homólogos Gomez e Rocha. “Cada um dos nossos países traz consigo uma tradição futebolística vibrante e uma capacidade de inovação que deixará a sua marca no futuro da competição”, disse Fernando Gomez. Uma opinião partilhada pelo Presidente da Federação Espanhola de Futebol Pedro Rocha Ele está convencido de que trazer a Copa do Mundo de volta ao seu país depois de quase cinquenta anos irá, com a ajuda das outras duas nações organizadoras, criar a melhor edição do torneio de todos os tempos. O primeiro-ministro é ainda mais claro Pedro Sanches“A nomeação de Espanha, Portugal e Marrocos para organizar a Copa do Mundo de 2030 é a mesma Boas notícias e muito orgulho“, escreve no X. “Mostraremos a força do futebol do nosso país como campeões mundiais Trabalharemos para promover os valores da igualdade, solidariedade e concorrência saudável “Deve acompanhar o desporto”, acrescentou o líder espanhol.



Arábia Saudita concorre para sediar a Copa do Mundo de 2034 Após a decisão da FIFA de realizar a Copa do Mundo de 2034 na Ásia e/ou Oceania, chega um memorando de Riad no qual a Federação Saudita de Futebol anuncia oficialmente sua candidatura para sediar o evento. “O projeto por trás desta decisão – tal como está escrito no memorando – é realizar um torneio de classe mundial que se inspire na transformação social e económica em curso na Arábia Saudita e na profunda paixão do país pelo futebol.”