Acabei de ser detido em Lanzarote, Nas Ilhas Canárias, trigésima quarta cimeira bilateral entre Espanha e Portugal, A qual foi presidida pelo Primeiro-Ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e pelo Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Durante a cimeira, a cultura desempenhou um papel preponderante e As fortes relações culturais entre os dois países vizinhos foram reafirmadas.

Agenda Cultural Conjunta 2023 entre Espanha e Portugal

Na trigésima terceira cimeira entre Espanha e Portugal, realizada em novembro passado em Viana do Castelo, foi assinado um memorando de entendimento entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Transformação Ambiental e Desafio Demográfico de Espanha, o Ministério da Cultura e o Ministério de Coesão. Região de Portugal relacionada com o projeto “Cultura de Fronteiras”. Após este acordo, assinado há apenas alguns meses, as administrações dos dois países estão trabalhando para definir como será Agenda Cultural Conjunta 2023, com 49 atividades que acontecerão na zona fronteiriça conhecida como La Raya. Para além de ambos os Ministérios, participaram na sua preparação todas as Comunidades Autónomas de Espanha, bem como as Direcções Provinciais da Cultura de Portugal.

O objetivo principal, leia Nota do governo espanholé que esta programação é necessária Fortalecer as relações e promover a cooperação e o intercâmbio no campo da cultura na região transfronteiriçacontribuindo assim para o desenvolvimento sustentável de uma região com défice demográfico.

Programação intercultural: 50 anos desde a revolução dos cravos

Além disso, o Ministro da Cultura e Desporto assinou um Memorando de Entendimento com o seu homólogo português para a implementação de um programa multicultural entre os dois países, por ocasião da O quinquagésimo aniversário da Revolução dos Cravos em 1974.

“Um episódio histórico que sem dúvida marcou uma Espanha que vivia os últimos vaus da Francônia e que viu com entusiasmo como a mudança era possível. Através deste programa cultural queremos influenciar a importante contribuição da cultura e das artes para a democratização de ambos os países.” explicou o ministro Eseta.

Para tanto, a programação intercultural será desenvolvida entre outubro de 2024 e outubro de 2025 em ambos os países para integrar a política cultural como componente central das políticas públicas.

Copa do Mundo 2030 na Espanha e Portugal

Durante o seu discurso nesta cimeira, o Ministro espanhol Eseta indicou que ambos os países “continuam a trabalhar” no Espanha e Portugal concorrem conjuntamente para sediar a Copa do Mundo de 2030.

Visite a casa de Saramago

primeiro ministro espanhol Pedro Sanches, com o primeiro-ministro português, Antonio CostaAlém disso, pouco antes da cúpula de 15 de março, Museu da Casa do escritor português José Saramago para Lanzarotea ilha onde o Prêmio Nobel de Literatura passou os últimos vinte anos de sua vida.

