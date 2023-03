Thomas Traversa e Alex Mussolini de Portugal

Olá pessoal, sou o Fabio Kalo (ITA-720), comecei a surfar com 13 anos e desde então tem sido a maior paixão da minha vida. Depois dos estudos universitários comecei a trabalhar numa loja de surf em Torino, depois como agente de vendas e em 2006 comecei a minha grande aventura com a equipa editorial da 4Windsurf e depois também da 4Sup. Fui campeão italiano de surf em 2013 e 2015, e também tive outros excelentes resultados competitivos no estilo livre tanto na Itália quanto na Europa. Desde 2017 sou diretor de uma das escolas mais importantes do Lago de Garda, a PierWindsurf. Transmito a minha paixão por projetos dedicados aos jovens como o projeto Malcesine Serenity, e organizo Wave Clinics no inverno. Moro em Torbole sul Garda e respiro o ar do windsurf 365 dias por ano.