Portugal-Eslovénia: possível escalação, horário e onde assistir

Frankfurt, 1 de julho de 2024 – As oitavas de final do UEFA Euro 2024 serão realizadas na Frankfurt Arena. Portugal E Eslovênia. A seleção portuguesa foi eliminada do primeiro lugar do Grupo F, mas também saiu de uma derrota no último jogo frente à Geórgia, que encerrou uma série de 12 vitórias consecutivas entre as eliminatórias e a fase final da prova. Em vez disso, Sisco e seus companheiros terminaram em terceiro no Grupo C, mantendo a Inglaterra no empate em 0 a 0 na partida final. Cristiano Ronaldo (ainda em busca do primeiro golo no torneio) e companhia são claramente favoritos desde o início, mas a Eslovénia pode apresentar um obstáculo que não é fácil de ultrapassar. Quem passar da rodada enfrentará o vencedor das quartas de final França-Bélgica. As duas equipas defrontaram-se num amigável em Ljubljana, no passado mês de março, e nessa ocasião a equipa da casa venceu por 2-0, graças aos golos de Adam Gnezda Cerin e Teme Elsnik.

Ronaldo e Pepê

Declarações dos treinadores

O seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, comentou: “Todos vimos o que a Eslovénia fez nos três jogos. Conhecemo-los bem desde Março e não foi nenhuma surpresa ver que não sofreram um único golo frente à Inglaterra”. É um clube grande e isso se deve ao trabalho do treinador. Todos conhecemos as suas qualidades individuais, a capacidade de criar ataques rápidos. palavras do meu colega esloveno, Não permita bolo: “Só espero que os rapazes continuem tranquilos e concentrados. Sabemos com quem estamos lidando. Portugal é um dos favoritos para vencer o Euro 2024, mas queremos um bom resultado e não estamos muito preocupados com a forma como estaremos. dentro de campo, acho que vamos sofrer em alguns momentos, todo mundo está correndo para essa partida.

Possíveis formações

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; vitinha, palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo. Martinez. Eslovênia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkosic, Pegol, Palkovic; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Cisco. todos.

Hora e local para assistir à reunião

O jogo entre Portugal e Eslovénia está marcado para hoje. Segunda-feira, 1º de julhoA partida está marcada para começar às nove horas da noite e ficará visível gratuitamente na Rai 1, enquanto será transmitida via satélite na plataforma Sky, no Sky Sport Uno (canal 201) e Sky Sport Calcio (canal 201) canais. Canal 202), Sky Sport 4k (canal 213) e Sky Sport canal 251. A partida também estará disponível para streaming gratuito no RaiPlay, no Now para quem assina a plataforma e no Sky Go para quem tem assinatura Sky. . Você pode acompanhar a partida baixando os respectivos aplicativos em sua Smart TV ou conectando a TV a um console PlayStation 4/5, Xbox, TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick ou Google Chromecast. Na Sky, os comentários da partida serão confiados a Andrea Marinuzzi, com Giancarlo Marucci como comentarista técnico, enquanto Ray escolheu Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.

