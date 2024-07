“Expectativa bloqueada. Primeiras rodadas difíceis não são uma coisa ruim.”

Jannik Sinner e Matteo Berrettini venceram ontem na estreia e assim darão vida ao aguardado clássico italiano válido pela segunda rodada de Wimbledon 2024. A primeira colocação no campeonato também foi boa para Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Yasmine Paolini, enquanto Matteo saiu de cena de Arnaldi. Isso e muito mais foi discutido no episódio de hoje Especial TennisMania Wimbledonuma transmissão organizada por Dário Bobo (Jornalista e comentador do Eurosport) e visível no canal OA Sport Youtube com convidados Guido Mônaco (Comentador técnico do Eurosport) H Massimiliano Ambesi (Jornalista e comentador do Eurosport).

“É sempre melhor evitar alemães, australianos e britânicos nas primeiras rodadas de Wimbledon. É isso, por serem fortes competidores, estão mais habituados a jogar na grama do que os outros, então interpretam melhor determinadas situações. Eles estão mais preparados e invertem os valores do ranking com mais frequência, então não importa o que digam, Sinner não tem enfrentado um adversário fácil. Ela passou por um momento difícil, por assim dizer, no terceiro set, mas no final venceu a partida. Com alguma dificuldade, não pode ser escondido. 11 pontos de interrupção falam inequivocamente. Em Halle foram nove, mas em todo o torneio“, declara Embesi em sua primeira aparição no número 1 do mundo.

“Depois disso, ainda acho melhor jogar as primeiras rodadas de forma um pouco competitiva para controlar as quadras, restaurar o clima da partida e recuperar a confiança. Então perdemos um grupo. O Alcaraz não perdeu, mas disputou dois jogos muito disputados e acabou em desvantagem no primeiro jogo. O próprio Berrettini perdeu um set, por isso teremos de perceber a sua verdadeira condição física. Resumindo, está tudo dentro do prazo e isso é bom“, continua o jornalista do Eurosport.

Na segunda rodada do clássico italiano entre Sinner e Berrettini: “Pessoalmente, considero o jogo muito disputado, tendo em conta o que vi ontem, mas a minha opinião pode estar errada. O peso dos movimentos também ficou bem evidente ao longo da partida. Ok, o quarto set, vamos lá. Fucsovics, depois de arriscar uma quebra de saque de Berrettini no primeiro game, saiu da partida com muitos erros injustificados e por isso fica difícil avaliar esse set. De resto, vemos como Berrettini está mais familiarizado do que a média com o jogo na grama, como muitos australianos, alemães e britânicos que cresceram lá.“.

Sobre o desempenho de Sinner contra Hanfmann: “Sinner jogou seu jogo, você provavelmente não pode pedir para ele ir para a primeira rodada com 100% de foco do início ao fim. Não vejo grandes problemas. Devem ser destacados 16 ases, mas também deve ser destacada uma percentagem de primeiros abaixo de 60%. As primeiras rodadas são um trabalho em andamento para um atleta que almeja vencer um torneio, então não estou alarmado com o que vi. Não há nada de anormal. É verdade que houve alguns problemas com alguns acidentes, mas parece-me que ele está a tentar adaptar-se a um contexto de corrida um pouco diferente do de Haley. O primeiro foi bom, pare. Vamos nos projetar no futuro“.

No balanço geral do primeiro dia na perspectiva italiana: “Muitas partidas foram canceladas ontem. Acho que cinco jogos foram vencidos pelo time que perdeu os dois primeiros sets. Infelizmente, isso também aconteceu com Arnaldi, e em alguns aspectos é um jogo que lembra também o jogo de Paris com Tsitsipas, pois enquanto ele controlou a primeira parte e depois caiu um pouco fisicamente, o outro mediu e o resultado é negativo . Pecado. Porém, acredito que mesmo que a partida não acabe, o homem de hoje é o Bellucci pela forma como jogou. Ele teve momentos de tênis com champanhe na partida de ontem contra Shelton. Agora esperemos que possamos terminar bem a corrida e que 5 em 6 seja, na minha opinião, muito emocionante, em termos do tamanho do resultado em si. Aí você vai assistir aos jogos e os italianos poderiam ter vencido todos ou quase todos“.