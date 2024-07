Comonardo Nicolai, campeão do Cagliari na italiana La Nuova Sardenha, morreu.

Cagliari O grande Cagliari, detentor do Scudetto, perde mais um campeão. Ele morreu em Pistoia aos 77 anos Comunardo Nicolau. A doença enquanto estava no hospital foi fatal.

Nicolae nasceu em Ozzano, na província de Pistoia 15 de dezembro de 1946. Antes de ingressar no Cagliari, também vestiu a camisa de Torres na temporada 1963/64 da Série A. Na temporada seguinte foi comprado pelo Cagliari, com quem permaneceu durante as primeiras 12 temporadas da Sardenha no Campeonato Italiano, e jogou 228 partidas e marcou 4 gols.

Na carreira do goleiro toscano brilhou claramente a temporada 1969/70, a temporada do Scudetto. Mas por várias temporadas B foi realForte de Defesa de Cagliari Junto com grátis Beppe Tommasini. Um desempenho muito alto também lhe permitiu usar roupas Camisa da seleção nacional três vezes Incluindo um na Copa do Mundo de 1970 no México.

Ele entrou para a história do futebol como… Rei dos próprios gols Embora seus companheiros na Itália, como Ferri e Baresi, tenham feito mais. A partida do campeonato de 1970 contra a Juventus foi histórica. A partida terminou 2 a 2 e começou com um belo desvio de cabeça de Albertosi. Um total de seis gols contra que não mancham sua imagem de grande campeão, O melhor goleiro da história do Cagliari. (Enrico Gaviano)