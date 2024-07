Portugal vence a Eslovénia nos penáltis: o campeão Diogo Costa salva tudo e substitui CR7. Agora existe a França

Portugal precisa de cobranças de pênaltis para vencer a Eslovênia e se classificar para as quartas de final do Campeonato Europeu. Cristiano Ronaldo deu um suspiro de alívio ao perder uma cobrança de pênalti aos 15 minutos da primeira prorrogação.: O campeão português começou a chorar depois de Oblak bloquear o seu remate. Poderia ter sido a despedida mais triste da seleção para o campeão de 39 anos. O herói da noite foi o guarda-redes português Diogo Costa, que, depois de evitar que Cisco marcasse o golo da vitória no segundo prolongamento, defendeu três grandes penalidades de três remates eslovenos..

A equipe treinada por Martinez enfrentará a França nas quartas de final. O tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 0 a 0. Os eslovenos, que chegaram pela primeira vez à fase de eliminação direta do torneio continental, confirmaram a sua solidez (nunca perderam no tempo regulamentar) e o seu perigo graças aos contra-ataques dos seus avançados Sisko e Sporar. A escalação inicial de Martinez que descansou contra a Geórgia: Ronaldo continua no meio apoiado por Leão e Bernardo Silva. O próprio jogador do Milan parece estar em boas condições.

A primeira oportunidade da seleção portuguesa: Aos cinco minutos, Ruben Dias chegou perto com um chute forte do meio da área contra a trave. Pouco depois Bernardo Silva também tentou. Aos 34 minutos, cobrança de falta na entrada da grande área a favor de Portugal: Cristiano Ronaldo chutou, mas a bola passou por cima do travessão. No final do primeiro tempo surgiu a oportunidade mais clara: Balcinha chutou da entrada do gol e passou pelo experiente Oblak, mas a bola bateu na trave esquerda. Na segunda parte, Bernardo Silva e Ronaldo voltaram a ser perigosos, mas foi a Eslováquia quem teve a melhor oportunidade: Cisco pega a bola e entra na área para chutar, mas Pepe bloqueia e o chute sai fraco.

Tudo acontece durante a prorrogação. Aos 15 minutos da primeira prorrogação, Orsato marcou pênalti devido ao nocaute de Palinha dentro da área. Cr7 vai para a bola e Oblak bloqueia o chute. O herói português começou a chorar com os companheiros a consolá-lo. Aos 10 minutos do segundo prolongamento, Diogo Costa fez um milagre frente ao Cisco, que aproveitou o erro de Pepe e cabeceou em direção à baliza. Depois os pênaltis que recompensam Cr7 e seus companheiros.