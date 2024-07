“Não tenho dúvidas sobre meu corpo.”

Eles nunca o tinham visto tão calmo. Foi acompanhar os treinos de Anna, brincou com a amiga russa e com a treinadora dela, Patricia Trapeni, e juntos percorreram as pistas do All England Club com a natureza que Yannick nunca demonstrou na execução de verdades pessoais; E Um relacionamento íntimo É por excelência. O jovem é adulto e o talento precoce vai aproveitar Wimbledon – e não qualquer Wimbledon: o primeiro Slam foi o favorito (estreia hoje, 1 de julho, às 17h15) e o mais destacado de todos os Grand Slams – para escalar outra engrenagem em sua trajetória de crescimento.

Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que perguntei a Jannik Sinner sobre o amor, e ele se aventurou em uma estranha reflexão sobre as prioridades da vida (tênis) e… Alto risco de ódio social em caso de mau desempenho em campo. Este foi o mais famoso dos obscenos tribunais de massa sobre o amor de Berrettini-Sata, um cassier que tanto ensinou ao Barão Vermelho. Mas agora que a classificação foi consolidada, a sua seriedade no trabalho é evidente e o Grand Slam quebra-gelo (o Open da Austrália, em Janeiro) está no seu bolso.

O próximo passo será chegar juntos Anna Kalinskaya Em um evento patrocinado ou vendo-os de mãos dadas em torneios, seu habitat natural. Sem muito rebuliço, que não faz parte das especialidades da casa. Porém, é claro que o tabu foi dissolvido, as fibras nervosas até então torcidas foram desparafusadas (exatamente um ano antes de Maria Braccini aparecer incógnita em Wimbledon) e na cabeça do campeão, como nos arquivos de memória, foi criado um espaço que foi liberado para poder pensar Ele vive sua vida com mais alegria. READ Aberto da Austrália: Sinner recupera de dois sets e vence Fucsovics, e está nas oitavas novamente contra Tsitsipas

Depois, há o tênis, é claro. O pecador londrino, que acaba de somar cinco grandes vitórias no gramado de Halle, parece o irmão mais velho do suposto pecador às vésperas de Paris, quando desembarca em Roland Garros para testar a coxa machucada, diante do placar inferior (compensação pela ascensão deste londrino) ele vai jogar contra. Carlos AlcarazO inimigo que o espera nas semifinais também está em Church Road.

O mergulho em território alemão, que não foi imprudente (“Se eu não soubesse que podia confiar no meu corpo, não teria saltado”), é a melhor afirmação do partido. A forma de Yannick transborda No alvorecer do torneio mais importante da temporada, o Santo Graal do tênis, aquele que – se você vencer – muda a sua existência para sempre.

O rei italiano foi claro: «Fisicamente me sinto muito bem. Não tenho dúvidas sobre meu corpo. “Estou feliz por estar aqui, me preparando para a primeira rodada.” Ele chega lá, hoje a terceira partida na quadra um enquanto o atual campeão Alcaraz abre a quadra central, depois de vencer um set de treinos com Novak Djokovic que parece ter. recuperou-se da operação de menisco Ontem choveu um pouco no domingo, então Yannick optou por um drible leve e passou o resto do dia em casa, em casa em Wimbledon, aguardando a chegada. Padre HanspeterAs operações da cozinha são confiadas a Vagnozzi (o treinador) e Ferrara (o preparador físico).

