Programa do Campeonato Europeu 2024, programação, transmissão ao vivo, possíveis escalações

O terceiro dia de competição tanto Rodadas de 16 Subordinar Campeonato Europeu 2024. Hoje também serão disputadas duas partidas que determinarão o quadro das quartas de final. A segunda sessão de hoje testemunhará Portugal para Roberto Martinezuma equipe de candidatos ao título continental, e Eslovênia para Não permita bolo. O vencedor desta partida enfrentará o vencedor do jogo França-Bélgica, que está marcado para as seis horas desta noite.

o Portugal Conquistado Líder do Grupo F no início. A verdade é que a seleção portuguesa, que venceu os dois primeiros jogos frente à República Checa e à Turquia, salvou-se no jogo com a Geórgia, onde perdeu um jogo que não foi contabilizado no ranking mundial. Exercícios de Martinez Não possui um painel simplesMas Portugal pode contar com muitos recursos. Ponto de interrogação relacionado Cristiano Ronaldo: O avançado de 39 anos que joga no Al-Nasr ainda não encontrou o seu caminho: quem sabe, talvez em desafios de dentro ou de fora o craque português mostre a mão do herói.

E do outro lado do campo Eslovênia Por Matjaz Kek vai querer tentar essa façanha. No Grupo Cos eslovenos classificaram Terceiro lugar com Três empatesEle mostrou boa resistência defensiva. Na verdade, a equipe do Keck sofreu apenas dois gols, ao mesmo tempo em que teve dificuldades na fase de pontuação. Eslovênia tentará contar com o atacante Benjamin Sisco: O avançado do Leipzig, um dos elementos valiosos do mercado de transferências de verão, terá de suportar todo o peso do ataque.

Segue abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, horário de transmissão televisiva e transmissão ao vivo do jogo Portugal x Eslovênia válido pelas oitavas de final do Europeu 2024. A partida será transmitida ao vivo pela Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251, e ao vivo pela NOW, Sky Go e RaiPlay.

Calendário Europeu 2024

Segunda-feira, 1º de julho

21h00 Portugal-Eslovénia – TV ao vivo na Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, ao vivo na Rai Play, NOW e Sky Go

Programa Portugal e Eslovénia: onde pode ver na TV e com transmissão em direto

Ele vive: Rai 1, Sky Sports Uno (201), Sky Sports 4K (213), Sky Sports 251

transmissão ao vivo: Agora, Sky Go e RaiPlay

Possível escalação entre Portugal e Eslovênia

Portugal (3-5-2): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leão. ct. Martinez.

Eslovênia (4-4-2):Oblak; Karnicnik, Drkosic, Pegol, Palkovic; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Cisco. ct. bolo.

