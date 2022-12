De Pronouri a N’Dour, Mancini está em busca de talentos no cenário da seleção

retornar para Copa do Mundoem umItália Novas forças são necessárias. O técnico Roberto está convencido disso deixoudisposto a explorar as ligas menores e ligas estrangeiras para encontrar novos talentos úteis para Nacional Azul: éprocesso de próxima geração. ontem começou as horas covercianoEle Ela tempo de treino De Mancini pode trazer à tona jogadores que ainda não explodiram no mais alto nível: vamos conhecer o Asma talento mais interessante.

Itália, a próxima geração: Brunori, Luca e os jovens para o ataque

Desde ontem e hoje de manhã hoje deixou Ele vai analisar os jogadores do Coverciano série b Eles são chamados para este treinamento azul especial. Esta tarde e amanhã de manhã serão reservados para os meus jogadores liga E para quem vem do exterior. No total, 66 jogadores foram convocados pelo treinador, em busca de novas energias para Nacional. Esta lista inclui jogadores jovens, que se destacaram em várias seleções nacionais de base, e outros jogadores mais experientes, que se destacaram na atual temporada.

Na Itália, que há anos convive com o problema do gol, fica claro que a atenção está voltada sobretudo para os jogadores grevistas. Entre os nomes da lista de Mancini, Matteo se destaca Bronorio atacante de 28 anos que puxou Palermo Na Série B é o que tem mais golos (29 entre o campeonato e a eliminação da C) e é agora o melhor marcador do campeonato de cadetes (9 golos). Lorenzo, de 22 anos, também merece atenção Lucaex-“pequeno Ibra” do Pisa que, apesar de suas lutas, abre sua própria vaga no Ajax, e Lorenzo, de 20 anos Colomboatacante da Escola de Milão, campeão de um excelente torneio com o Lecce, na Série A (3 gols até aqui).

Entre os jovens, Mancini estará de olho em Tommaso deixou, 18 anos, um talento que desabrochou em Vicenza que a Juventus pagou 2 milhões de euros, depois o trouxe para a Primavera. E a Juventus também está ligada a Franco Tungialateral-direito de 20 anos de origem camaronesa: seu nome surgiu no contexto do escândalo ganhos de capital, devido à avaliação de 8 milhões de euros apresentada pelo Marselha em janeiro de 2021; Em agosto de 2022, Tungia mudou-se gratuitamente para o Odense e hoje soma 10 jogos e 1 golo no Campeonato Dinamarquês.

Itália, a próxima geração: de Portugal aqui está Bamba Wendour no meio-campo

Em termos de talento, é o grupo de médios que mais parece prometer entre os convocados para o treinador Coverciano. Mancini não poderia deixar de chamar Tommaso Baldanze, craque de 19 anos do Empoli entre as revelações dos primeiros meses da Série A com dois gols em 6 partidas. Jacopo também vem com ele da equipe toscana Me ganhe, o diretor nascido em 2003 está entre os mais apreciados da Primavera. Mesma idade do João Fabianoo meia todo físico e cronometrado nas entradas que cresceu no Inter e hoje é o protagonista com 5 gols da revelação Regina no B.

A partir de PortugalPor outro lado, chegaram dois médios interessantes: o jovem Ibrahima, de 20 anos, pampa, italiano de ascendência marfinense nascido em Vercelli, é um médio que já é titular na Serie A Lusitani ao serviço do Vitória Guimarães; compartilhado Nós nos viramosde 18 anos, é um lateral-criador nascido em Brescia, de ascendência senegalesa, que fez dupla com Paul Pogba na equipe reserva do Benfica.

Itália, a próxima geração: Mane e Chiarodia da Bundesliga na defesa com Pacherotto

E no exterior, Mancini também descobriu outro jovem talento afrodescendente, Filippo juba, um zagueiro de 17 anos nascido em Magenta em uma família com raízes senegalesas: cresceu em Novara, mudou-se rapidamente para a Sampdoria e jogou nos sub-19 do Borussia Dortmund, um clube que raramente erra quando se trata de jovens estrangeiros . Mesma função e idade do Fábio clarividênciapotência ítalo-alemã que já apareceu pela primeira vez em Bundesliga Com o Werder Bremen.

Mas, olhando para a defesa, há muitos jogadores da Serie A que Mancini convocou: Federico não pode faltar bashkirO jogador de 26 anos, uma montanha de músculos e o eixo defensivo do Lecce, está entre os meio-campistas de melhor desempenho da liga. Com ele também, Nicolo casa de campo – 24, agora titular da Lazio, interpretado por Maurizio Sarri – Emanuele, incansável ponta-esquerda do Cremonese Valéria (24) e o zagueiro do Torino, Alessandro, de 23 anos. bom Dia.

Por fim, o campeonato italiano também tem sido uma referência para os goleiros: Vladimiro Falcão e marca Karneskycampeões da Premier League até então consecutivos com Lecce e Cremonese, não poderiam faltar na lista de Mancini.