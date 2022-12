O ex-campeão mundial coroa Merritt: “Ele conseguiu em campo!”

Agora faltam exatamente duas semanas para o retorno uma série para mim Portanto, ao retornar Nápoles por Spalletti na competição oficial. blues esperado em São Siro Para o grande jogo vsInterSerá seu trabalho confirmar as boas coisas vistas no início da temporada.

Fique firme Ranking mais alto Assim, ele será o principal alvo dos napolitanos, que pareciam dominantes e imediatamente no topo, apesar da premonição do início da temporada. Senhor spalletti Ele sabia como chegar ao topo Nápoles Contra as declarações céticas, porém, o prof. Ex-campeão mundialrecentemente reafirmou sua confiança em azul Desde o início do torneio.

“Sempre confiante em Nápoles”, palavras de Amelia

Campeão mundial em 2006 (embora sem entrar em campo), ex-goleiro Milão Marco amelia em microfones Extensão TMW. Entre os muitos tópicos abordados, o mais óbvio é o estado atual da liga Com elogios à partida Nápoles.

Marco Amélia (Getty Images)

Isto é o que veio:

Em Spalletti em Nápoles:”Coloquei o Napoli na pole position desde agosto, contra a opinião de quem me chamou de louco. Eles perderam as poles, mas conheço bem as habilidades de Spalletti e estava confiante. A Azzurra jogou bem na La Liga e na Europa e Eles são sem dúvida o time mais forte. O grupo está unido e ganhando cada vez mais euforia e amadurecimento“.

Amelia elogia Merritt, as palavras no número um são azuis

Como muitas vezes acontece, amelia Ele nunca deixa comentários e elogios aos seus “colegas” italianos. desta vez foi méritoQue o ex-campeão mundial dispensou com palavras de mel.

Alex Merritt (Getty Images)

Amélia em Merritt:”Seu desempenho não me surpreende. Conheço suas qualidades e sei que com a confiança certa ele pode fazer um bom trabalho. Fico feliz que ele tenha recebido elogios do meio ambiente em campo“.

Mário Recia