Ronaldo em Dubai: Rumo a um sim à oferta de vitória dos sauditas

Agora parece certo que o CR7 aceitará a oferta do clube de Riade no valor de 200 milhões por ano. Enquanto isso, depois de treinar no Real Madrid Center, ele está se adaptando nos Emirados Árabes

A contagem regressiva para a nova vida de Cristiano Ronaldo já começou. O português está há alguns dias no Dubai, onde está a treinar enquanto aguarda a concretização do acordo faraónico com o Al-Nasr, equipa saudita a que CR7 deverá estar associado até junho de 2025 com um contrato no valor de cerca de 200 milhões euros por temporada, entre participação e direitos de imagem. Assim, sem retorno à Liga dos Campeões, exceto por emocionantes surpresas de última hora, mas uma aventura em um país onde a influência de Ronaldo é o que o futebol saudita precisa.

desapontamento – Cristiano está pronto para retomar o trabalho após a decepção na Copa do Mundo com Portugal e uma viagem que terminou nas quartas de final depois de perder a principal posição na seleção, que ele capitaneia. “Ganhar o Mundial com Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira”, escreveu CR7 no Instagram no passado dia 11 de dezembro, a mensagem final aos seus 520 milhões de seguidores. Muito se tem falado e especulado, a minha dedicação a Portugal nunca mudado.” Após a decepção do Mondial, CR7 começou a trabalhar pelo resto de sua carreira depois que seu divórcio do Manchester United foi formalizado antes do início do torneio no Catar. Treinou alguns dias em Valdibas, no centro do Real Madrid, mas desde o final da semana passada mudou-se para o Dubai, onde continuou a trabalhar para recuperar a forma que não encontrou esta época, e os contactos com o Al-Nasr já continuaram antes. Copa do Mundo. READ Copa do Mundo do Catar 2022 Notícias do dia: A Inglaterra voltou a tropeçar na libra esterlina. Amanhã é o primeiro jogo dos quartos-de-final - futebol

Vida nova – Fala-se do CR7 na Arábia Saudita desde o início de dezembro. Aliás, desde o verão, quando o espectáculo árabe faraónico foi o mais realista que alguma vez chegou à mesa de Portugal. “Sim, recusei 350 milhões em dois anos para jogar o campeonato saudita”, disse CR7 ao jornalista Piers Morgan na entrevista que autorizou o término de seu relacionamento com o United. Nos bastidores, com o apoio da federação e do governo que quer transformar a Arábia Saudita no próximo Catar, Al-Nasr continuou trabalhando para realizar o sonho de Ronaldo, de convencê-lo a se mudar para Riad. Segundo a Marca, o acordo será finalizado até o final do ano e o CR7 realmente estreará com a nova camisa no início de 2023. No momento, ele está em Dubai, esperando tudo ficar pronto. À espera que os xeques abracem não só a sua vontade de futebol, que não mudou aos 37 anos, mas também a CR7, a empresa que vai ajudar a colocar o campeonato saudita no mapa do futebol mundial.

20 de dezembro de 2022 (alterado em 20 de dezembro de 2022 | 19h52)

