Da França: Zidane atraiu o projeto da Juventus. A razão e os dois problemas | primeira página

A possível permanência de Didier Deschamps no banco na França afasta Zinedine Zidane Do papel de treinador da seleção nacional, vice-campeão mundial, Isso o aproxima, presumivelmente, da Juventus. Escrito por uma fonte confiável esta manhã na França, O time: “A Juventus, que vestiu suas cores, continua sendo um projeto que o atrai.”.

Depende de Descamps – Voltemos a fita: a Copa do Mundo perdendo apenas nos pênaltis na “final mais bonita de todos os tempos” parece ter aumentado, e muito, Chances de Deschamps permanecer no cargo ocupada desde julho de 2012, solução que até poucos meses atrás parecia improvável. Além dos Alpes, o presidente Emmanuel Macron também se pronunciou a favor de Dawam Didique agora tem opção de renovação, com previsão de chegar até 2026para tentar novamente, depois do Campeonato da Europa, atacar o Mundial.

A escolha de Zidane – Por outro lado lá Zidane, que se colocou em suspenso depois que sua aventura de vitórias com o Real Madrid chegou ao fim em 2021Acaba sendo referido por muitos como O principal candidato à sucessão de Deschamps No banco em França, uma solução que hoje parece estar a afastar-se, mesmo que ainda não se possa dizer a última palavra, até à renovação oficial do atual comissário técnico. Zidane que no último ano e meio Ela recusou algumas ofertas, principalmente a do Manchester UnitedEle quer voltar a treinar e está pronto para isso. E se não na temporada atual, certamente acontecerá em 2023-24. E aqui está a hipótese da Juventus, relançada pela imprensa francesa.

Os dois problemas – A hipótese que adicionamos é pelo menos avançada Algumas contra-indicações importantes, que contêm a palavra-chave “dinheiro”: O contrato atual de Massimiliano Allegri vai até 2025para sete milhões líquidos anuais mais bônus, e A demanda potencial de Zizou, que não pode ser inferior a dez milhões líquidos por temporada devido à situação e às palmas, é baixa. Dois problemas difíceis de resolver para os atuais cofres da Juventus.