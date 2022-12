Quem o afoga – Libero Quotidiano

Maior fracasso desta Copa do Mundo: Cristiano Ronaldo Sinto muito”. Desfez o inferno no CR7, no dia da glória de seu eterno rival Leo Messi, ex-campeão mundial como Lothar Matthaus. O ex-piloto da Alemanha A Itália 90capitão inesquecível Bayern Mônaco E “Panzer” arranhadoInter ao recorde do Scudetto em 1989, com João Trapattoni No banco, ele não gosta de sutileza e é entrevistado Construir Zero disparou contra os portugueses. “Ele é o maior fracasso da Copa do Mundo. O oposto de Messi”, diz o técnico de 61 anos, que resume em poucas linhas o pôr do sol esportivo e humano do herói do Funchal.

Aventura no Qatar que começou muito bem com vista Gana (tornando-o o único na história a marcar cinco Copas do Mundo consecutivas), rapidamente se transformou em um calvário: desempenho incompleto e troca de treinador. Fernando Santos, o absurdo flagrante na visão de mundo orientada para o treinador, os assentos tristes e o punhado de minutos em campo, é quase obrigatório. Até o súbito e desastroso resultado da eliminação de Portugal nos quartos-de-final pelas mãos de Marrocos, oeste, pôr do sol azarão.

“Com sua arrogância, Ronaldo prejudicou o time e a si mesmo – confirma Matthaeus -. Não há dúvida de que ele foi um grande jogador e um finalizador absoluto de padrão. Mas agora destruiu sua lenda. Encontre espaço no time. Ronaldo em longe Sinto muitoAo mesmo tempo, Messi finalmente chega ao topo do mundo aos 35 anos e apaga o pesadelo de não conseguir emular Diego Armando Maradona: “Ele merece porque deu a mim e a todos os fãs de futebol uma grande alegria com suas qualidades e sua maneira de jogar. E ele fez isso por 17-18 anos. Para mim, Messi é o jogador do milênio.” Saudações ao Cristiano.

