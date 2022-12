Roma – Casa Pia, resultado final 1-0: golo de El Shaarawy – Forzaroma.info – Últimas notícias Roma FC – Entrevistas, fotos e vídeos

lá Roma ganhar 1-0 emEstádio Municipal Albufeira vs casa da Bia obrigado objetivo El Shaarawy. Os Giallorossi chegaram depois de uma derrota por 3 a 0 para o Cádiz No primeiro teste, eles encontraram o sucesso no segundo amistoso Portugal. Jose Mourinho Ele tem visto algumas melhorias em termos de jogo e preparação física devido ao torneio. Com efeito, no dia 4 de Janeiro pelas 16:30, a equipa da Roma voltará a jogar emolímpico com o Bolonha. Antes, porém, também haverá espaço para uma terceira corrida em solo português comRKC e AlwickNo dia 22 de dezembro, às 16h.