Que horas é hoje a Superbike e onde pode ver na TV: programa do GP de Portugal dia 1 de outubro, em direto

Domingo será provavelmente decisivo em Portimão para atribuição do título Campeonato Mundial de Superbike de 2023. Hoje entre Superpole Racing e Racing 2Na verdade, Álvaro Bautista tem à sua disposição o primeiro match point da temporada para selar o placar e comemorar com a certeza matemática de selar o segundo campeonato mundial consecutivo antes de uma rodada extra.

O piloto espanhol da Ducati, que atualmente está +52 à frente de Toprak Razcatlioglu, poderá hoje tornar-se campeão do mundo no Algarve se somar pelo menos mais 10 pontos sobre o Yamaha Turk. Nesse sentido, Bautista não é dono do seu destino, pois mesmo com uma dupla vitória terá que adiar a comemoração global do simultâneo segundo lugar do futuro piloto da BMW.

A Superpole Race e a Superbike Race 2 vão ser transmitidas em Portimão Transmissão ao vivo nos canais Sky Sports, Enquanto a transmissão ao vivo estará visível no Sky Go e Now. Na TV8 também será possível acompanhar o sprint em transmissão clara e a segunda corrida ao vivo. OA Sport trará para você uma transmissão ao vivo Texto do evento com atualizações em tempo real.

Calendário do GP de Superbike de Portugal 2023 hoje

Domingo, 1º de outubro

Foto de : La Presse