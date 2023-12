Te dou minha camisa: Ibra o convence e traz seu herdeiro para Milão | Novos 9 rossoneri

Ibrahimovic acaba de começar sua nova aventura pelo Milan e pode convencer um grande herói a se juntar aos rossoneri em janeiro.

A notícia já circula há várias semanas, mas agora finalmente chegou o anúncio oficial: Zlatan Ibrahimovic é o novo conselheiro do Milan. O RedBird, liderado por Jerry Cardinale, o escolheu como conselheiro sênior do clube, e ele terá a função de mediador entre a equipe e o treinador, acompanhando o andamento do setor juvenil. E promovendo a marca AC Milan em todo o mundo.

Por isso, poucos meses depois de se despedir do futebol, o fenômeno sueco decidiu partir para os rossoneri para iniciar uma nova vida profissional após a aposentadoria. certamente, Ibrahimovic preencherá o vazio deixado por Maldini e Massara.

Com Cardinale demitindo os treinadores anteriores dos rossoneri, isso já acontecia Crie um verdadeiro vácuoPorque os dois também foram a “cola” entre Pioli e a equipe. Na verdade, o treinador rossonero pela primeira vez nesta temporada Ele se viu sozinho na gestão do relacionamento com os jogadoresSem quaisquer figuras de apoio capazes de mediação.

Milan deve intervir na janela de transferências de janeiro

Mas agora, com a chegada de Ibrahimovic, que também conhece bem o treinador, Cardinale finalmente corrigiu o seu objetivo. E encontrei o número certo para esta função.

E quem sabe Ibrahimovic, sendo uma verdadeira lenda do nosso futebol, poderá ajudar o Milan a se tornar mais atraente no mercado. Resultados da equipe Continua flutuando O banco substituto de Pioli foi questionado diversas vezes. Mas também é preciso dizer que muitas das dificuldades se devem à equipe que esteve na janela de transferências no verão passado Não completo.

Ibra vai ajudar o Milan: ele pode convencer o atacante a pousar no Milanello

O Milan definitivamente terá que fazer isso em janeiro Pegue os canhõesConsiderando que os donos da categoria estão todos afastados por lesão, e também pela falta de convencimento de Jovic, também será necessário Compre um Giro substituto.

E é aqui que Ibrahimovic pode tentar Para ajudar o MilanTalvez através do contacto pessoal com aquele que continua a ser o principal alvo do mercado. Na verdade, os rossoneri farão de tudo para conquistá-lo A jovem joia de Bolonha, Zirkzee O que se revela uma verdadeira revelação de heroísmo.