Antonella Palmisano conquista o bronze na caminhada de 20 km no Campeonato Mundial da IAAF em Budapeste – Corriere.it

para Marco Bonrego

O azul foi batido apenas pelo grande espanhol Perez que triunfou sobre a medalha de ouro e o australiano Jemimi Montague

Ele caiu e levantou de novo, literalmente. Depois de um ano muito difícil (problemas graves na anca, perigo real de reforma) Antonella Palmisano Ela voltou a ser a rainha da caminhada do mundo e terminou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de 20 km em Budapeste, atrás do esquivo espanhol Perez e do australiano Montag com ouro.

Partindo com mil dúvidas, e com poucas corridas nas pernas, Polian correu forte desde os primeiros quilômetros, liderando o pelotão em uma corrida com passadas implacáveis ​​na largada devido ao calor sufocante e à umidade. Logo no meio da corrida, na curva fechada do circuito de um quilômetro, Antonella escorregou no meio da curva, perdendo alguns segundos, mas logo se levantou e rapidamente voltou ao grupo. No momento do ataque feroz pérez, A quatro voltas do fim, Palmisano deixou-se cair primeiro para sexto e depois alcançou e afastou-se dos outros. Seu tempo, 1h27’26”, segundo na carreira, é excepcional em tal situação.

A queda na curva – como explica Palmisano – foi questão de segundos, mas me fez rever o que havia vivido nesses dois anos: a queda e a reviravolta. Perseguir e pegar as meninas na frente me deu a adrenalina certa para saber que poderia ganhar a medalha. lá campeão olímpico Em seguida, ela falou sobre os problemas físicos que a atormentavam: “Desde que fiz a cirurgia de fibrose do nervo ciático”, explica ela, “convivo com a dor e a controlo”. É uma besta sempre presente, mas controlável, que espero poder controlar até Paris. A besta está lá, mas não me assusta como quando voltou após a operação e me deixou em pânico: não desaparece, mas desaparece, e minha perna está quebrada e não é por acaso que hoje recebi dois cartões amarelos. Tentaremos dominar o gesto artístico nos próximos cursos. Palmisano conclui: Ser campeão olímpico é difícil: você tende a não aceitar derrotas ou doenças e é preciso muito caráter para superá-las. READ Presidente de futebol do Al-Nasr Club: Fui enganado duas vezes na vida: uma por comer um kebab e outra com CR7