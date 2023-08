Pinto revela o seu novo plano

Roma – Diretor geral Roma Thiago PintoEle falou nos microfones do DAZN, antes da partida contra o Salernitana. Um tema quente é, obviamente, o mercado. “A reunião para concluir com Zapata? A única reunião é a reunião com Salernitana. Não conseguimos outro atacante para trabalhar ao lado de Belotti, mas estamos confiantes de que ele e os outros farão o melhor”.

Pinto: “Tudo pode acontecer…outros mercados fecham a 15 de setembro”

“Mas vai chegar outro atacante? Não posso prever nada, porque enfrentei tantas coisas diferentes neste verão. Faltam 12 dias para o fim da janela de transferências e é muito cedo para falar sobre o que pode acontecer. É a Liga dos Campeões um gol ou uma obrigação? L “Gol É uma vitória sobre Salernitana. Ainda dá tempo de fechar o mercado e sabemos que existem outros mercados que estarão fechados no dia 15 de setembro. É difícil pensar assim. Quando chegar a hora, direi o que penso.”