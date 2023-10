Cittadella-Cremonese 1-2: placar final e destaques

É isso do Estádio Tombolato, obrigado por acompanhar o Cittadella Cremonese. Adeus e até a próxima partida da segunda divisão!22h36

A partida entre Cremonese e Cittadella acontecerá novamente daqui a 4 dias, e é uma partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália. O Cremonese receberá então o Spezia em casa na décima segunda rodada da Série B, enquanto o Cittadella receberá o Brescia. 22h36





O Cremonese voa para a zona de qualificação: depois de somar os três pontos, passa para a 15ª colocação assim como o Modena, que joga no domingo contra o Ternana. Cittadella ainda tem 13 anos, seguida de perto por Ascoli e Pisa. 22h36

Stroppa sorri, sabendo que fez as mudanças certas que viraram o jogo. O primeiro tempo foi muito bem administrado pelos visitantes que criaram muitas chances até a meia hora, quando o Cittadella mudou o ritmo aumentando a pressão e tentando surpreender Sarr diversas vezes. Todos os gols chegam a 10 minutos do final: Rafanelli cabeceia após cobrança de escanteio, Vita responde com um salto brilhante, mas perto do final o eixo Quagliata-Vásquez – que assumiu no segundo tempo – conclui com o segundo gol a seu favor. Cremonês. Buonaiuto não teve tanta sorte para os Grigiorossi: o camisa 10 criou 3 chances de gol em poucos minutos, mas não acertou o gol, ainda assim fez uma grande atuação.22h34

90’+6′ E termina aqui! Cittadella-Cremonese 1-2! O gol de Vázquez aos 93 minutos decidiu a partida.22h29

90’+3′ Ajude Giacomo Quagliata22h26

90’+3′ Bom! Vázquez!!!! Cittadella-Cremonese 1-2! Cruzamento perfeito de Quagliata para a área, Modou manda de cabeça para um lugar que Castrati não consegue alcançar! Stroppa faz mudanças decisivas. Dê uma olhada no perfil do jogador Franco Vazquez22h26





90′ Cinco minutos de acréscimo no Tombolato. 22h22

85′ Christian Bonioto também sai de campo para substituir Michel Kolokolo.22h17

85′ Entra Luca Zanemacchia para o lugar de Giacomo Quagliata.22h17

82′ Com assistência de Federico Giraudo.22h15

82′ Vida!!!! Cittadella empata imediatamente!!! Que gol do jogador número 16! Controle do peito e pescoço com velocidade que surpreendeu Saar. Veja o perfil do jogador Alessio Vita22h15





81′ O árbitro mais famoso é o cartão vermelho: o gerente geral do Cittadella Marchetti foi demitido devido aos protestos.22h13

80′ Verifique o alcance. Alvo confirmado.22h13

80′ VAR verificou potencial contato na área.22h12

79′ Cartão amarelo para Matteo Angeli22h33

79′ Booooool! Luca Ravanelli dá a liderança ao Cremonese!! Cittadella-Cremonese 0-1! Desafio na área na elaboração de escanteio, Ravanelli converte e dá um soco em Castrati. Confira o perfil do jogador Luca Ravanelli22h12





76′ Cruzamento de Zanemacchia no segundo poste, mas não há jogadores do Cremonese.22h09

76′ Claudio Cassano parte para Giuseppe Mattia Carrero.22h08 READ Sbk 2021 / Superbike Vídeo ao vivo e treinos livres na TV FP1 e FP2 GP Portugal

76′ Sai Francesco Amatucci e entra Valerio Mastrantonio.22h07

75′ Boa ajuda na terceira oportunidade de gol! Um passe maravilhoso de Vazquez na cabeça de Bonaiuto passou novamente ao lado do gol! 22h07

74′ Boa ajuda novamente! O mais perigoso! Banco de picles e meio chute do 10º jogador que errou o alvo!22h06





73′ A partida de Massimo Coda terminou e Frank Cédric Tsadgout entrou.22h05

72′ Boa ajuda!!! Chance para o jogador do Cremonese que chuta forte por cima do travessão! Que oportunidade. 22h05

70′ Extrema esquerda, mas muito longe de Vasquez.22h02

68′ Os jogadores do Cittadella protestaram solicitando uma bola de mão de Antoff dentro da área após um chute forte de Maestrelo.22h02

65′ Um contra-ataque de Cassano, que se encontra no meio de 4 adversários que adivinham os seus movimentos. Em seguida, a bola chega a Maestrello, que chuta por cima do gol. 21h57





63′ Antoff consegue muito bem um passe dentro da área para Maestrello. Começamos novamente em Cremonese.21h56

61′ Simone Branca, que não está em suas melhores condições físicas, deixa o campo para Andrea Danzi.21h53

61′ Mudança no ataque, sai Andrea Magrassi e entra Tommy Maestrello.21h53

60′ Cernicola aparece de imediato: belo cruzamento direcionado para a área, como Pavan esperava. 21h52

59′ Paolo Giglioni também sai de campo e entra Leonardo Cernicola.21h51





59′ Dupla substituição do jogador do Cremonese, com saídas de David Chidozie Okereke e saídas de Franco Damien Vazquez.21h51

57′ Siga em frente na evolução do escanteio. Conclusão ampla.21h49

56′ Contra-ataque de Cremonesi, Coda chuta, mas acerta a defesa do Granata. 21h48

55′ Mais um erro na fase de preparação, desta vez é Zanemacchia quem dá a bola para Amatucci. 21h47

53′ Okereke errou porque tinha todo espaço para abrir pela esquerda. Partimos novamente da defesa Granata.21h45





50′ Com um brilhante calcanhar de Pavan, o cruzamento de Koda de Okereke foi elegantemente interceptado pelo número 26 do Citadella.21h43

48′ Pé direito muito alto de Majrassi, que perde grande oportunidade na cara do gol.21h40

47′ Continue pressionando Cittadella. O time da casa começou bem.21h39

46′ Primeira observação da Cittadella com seu capitão Branca. A bola sai. 21h38

45′ Vamos começar novamente! O segundo tempo começa com o Cittadella-Cremonese.21h37





Stroup vai exigir mais precisão de sua equipe, que mostrou muito no primeiro tempo com lances fortes, mas inconclusivos. Vazquez e Tsadgut, bem como o regresso de Lukoshvili, estão prontos para assumir o banco. Quanto ao Cittadella, fique atento a Maestrelo, que marcou na penúltima rodada contra o Ternana. 21h28 READ Milan, Cardeal: Abordamos o futebol com métodos de beisebol. O esporte não pode continuar no ritmo atual.” primeira página

Um jogo intenso desde o início com Cremonese como protagonista. Buonaiuto e Zanimacchia solicitaram diversas vezes a intervenção de Kastrati, mas ele não foi pego de surpresa. Durante a partida, o Cittadella melhorou e, passada meia hora, mudou o ritmo da partida e criou mais chances, principalmente com uma cabeçada de Vita. Primeira substituição forçada do time da casa: Salvi desmaia e reclama de dores, e Giraudo entra em seu lugar. 21h25

45’+2′ Camploni apita no final do primeiro tempo! Cittadella-Cremonese 0-0 após os primeiros 45 minutos de jogo.21h22

45’+1′ Massimo Coda é sempre perigoso na grande área e a bola sai para escanteio.21h22

45′ Dois minutos de acréscimo.21h18





44′ Excelente leitura defensiva de Castagnetti que se envolve em obra maliciosa na área.21h17

43′ Federico Girudo recebeu cartão amarelo por pisada.21h15

38′ Qual é o poder de Okereke! Um remate muito forte do antigo canhoto do Veneza que termina alto.21h12

38′ Lorenzo Carisone recebeu cartão amarelo por obstruir Zanemacchia enquanto se dirigia para a baliza.21h11

36′ Um cruzamento maravilhoso de Branca para a área desviou Bianchetti.21h10





35′ Cittadella continua perigoso com flashes de Cassano na área. Mas o árbitro apitou, declarando falta ofensiva.21h09

34′ Lindo trabalho da Cittadella! Felo de Cassano, passe de Petarello e cruzamento de Giraudo para Vita, que cabeceou do centro. Sarr responde bem e consegue pegar a bola.21h08

32′ Andrea Magrassi recebeu um cartão amarelo.21h05

31′ O chute de Koda sai ao lado do gol.21h05

29′ O Cittadella elevou o seu centro de gravidade. O cruzamento de Cassano é muito longo e Sarr ataca direto.21h03





26′ Ele vence Cassano no poste mais distante, acerta Pavan, mas Sarr aborda bem. No entanto, o árbitro aponta para uma posição de impedimento.21h04

26′ Mais uma cobrança de falta interessante para Cittadella. Desta vez é Castagnetti quem comete o erro. 21:00

25′ Valentin Ivailov Antov recebeu um cartão amarelo por falta sobre Girudo.20h58

24′ Girudo imediatamente levou uma pancada no tornozelo direito e ganhou uma cobrança de falta em uma posição interessante.20h57

24′ Primeira mudança forçada para Cittadella. Sai Alessandro Salvi e entra Federico Giraudo.20h56





22′ A substituição é necessária. Salvi não consegue continuar.20h56

21′ Salvi cai no chão e desmaia sozinho. A equipe médica intervém.20h55

21′ Cross de Cassano e Sarr intervém.20h55

17′ Oportunidade generosa! Grande intervenção de Castrati que ainda diz não a Zanemachia. O calcanhar de Koda na área, o passe de Okereke para a ala esquerda acertou o goleiro do Cittadella em muito boa posição. 20h52 READ Portugal GP 2021: Hamilton invicto em Portimão - Fórmula 1

17′ Cittadella tenta revidar, principalmente com Vita tentando atirar de longe. Fácil de andar.20h51





16′ Zanemaquia! Remate de pé direito de um jogador do Cremonese após boa jogada da sua equipa. E a bola continua caindo alto.20h49

14′ Koda cabeceia na área e manda Buonaiuto trocar a bola. Ele entende bem a defesa do Cittadella e fecha as jogadas.20h47

12′ Bela entrada dentro da área de Buonaiuto que se concentra antes de passar a bola para Zanimacchia: seu chute na trave próxima acaba nos braços de Kastrati.20h46

9′ Partida forte entre Cittadella e Cremonese: o árbitro interveio diversas vezes para marcar faltas.20h42

5′ Cruzamento de Giglione na área é antecipado por Angeli, que manda para escanteio. 20h39





4′ O segundo episódio de Cremonesi com Bonioto no centro: a bola não desceu o suficiente e ainda está por cima. 20h37

2′ Remate de pé esquerdo de Zanemacchia na frente do primeiro golo. A bola sai muito alta, por cima da trave. 20h40

2′ Os dribles de Cittadella foram imediatamente profundos. Cremonesi manda para falta na lateral. 20h37

1′ Iniciando! Começa Cittadella Cremonese. A partida foi arbitrada pelo árbitro Giacomo Camploni.20h33

Rotação do elenco de Struppa: Cernicola, Vazquez, Kolokolo, além do retorno de Lukoshvili. Giglioni ocupará a ala direita enquanto do outro lado estará Zanemacchia e junto com Bonioto, Pikile e Castagnetti formarão o meio-campo cinco. No ataque, não há mudanças em relação às duas últimas partidas: Okereke e Koda foram titulares. 20h05





Após a recuperação de Castrati, ele voltou ao gol no lugar de Manero desde o primeiro minuto da última partida contra o Pisa. Na defesa, Cittadella também recupera Carissone, enquanto Farrar permanece no banco. Na frente, como sempre, está Cassano, dupla de ataque formada por Pitarello e Magrassi, com Maestrello inicialmente no banco. 20h02

Escalação oficial do Cremonese (3-5-2): Sarr – Antoff, Ravanelli, Bianchetti – Giglione, Bickel, Castagnetti, Bonioto, Zanemacchia – Okereke, Coda. Treinador: Struppa.19h58

Escalação oficial da Cidadela (4-3-1-2): Castrati – Carisone, Pavan, Angeli, Salvi – Vita, Branca, Amatucci – Cassano – Pitarello, Magrassi. Treinador: Guerini.19h57

A décima primeira rodada da Série B começa com o confronto entre Cittadella e Cremonese, ambos voltando de derrota na última rodada. Um desafio importante em termos de classificação: as equipes Venetian e Gregorossi têm 13 pontos cada uma e quem vencer hoje tem a chance de ultrapassar. 19h43

Boa noite e sejam bem-vindos ao Stadio Tombolato: Cittadella-Cremonese em campo, partida válida pela 11ª rodada da Série B.19h40