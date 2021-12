Massey (FIA) reafirma: “Jeddah atende aos mais altos padrões de segurança” – Fórmula 1

O novo circuito da Arábia Saudita, concluído recentemente em avóSerá o cenário do penúltimo ato do emocionante desafio mundial entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e entre Mercedes e Red Bull Honda. Uma pista nacional de alta velocidade decididamente incomum com mais de 6km de extensão que se abre em 27 curvas, com paredes ao redor da pista que não permitem que os pilotos de Fórmula 1 durmam em paz, especialmente aqueles que lutam pelo campeonato. Não é por acaso que Christian Horner o identificou “Uma espécie de Suzuka com paredesDamon Hill alertou sobre os perigos de tal circuito.

De abril a dezembro, esta é a história de como o circuito de rua mais longo e rápido do mundo foi construído de forma recorde.

Agora, estamos prontos para correr! 🏎🇸🇦#Race_Future #OvertakeTheFuture pic.twitter.com/fGh7m48b0t – GP da Arábia Saudita F1 stc (SaudiArabianGP) 1 de dezembro de 2021

Mãe Michael Massey, Na preparação para o fim de semana de corrida, ele queria tranquilizar a todos. O diretor da corrida de Fórmula 1 foi confirmado. Do ponto de vista do departamento, Tudo foi feito de acordo com os mais elevados padrões de segurança emitidos pela FIA. Visto das cercas, tudo parece incrivelmente lindo ”. Em sua entrevista com Sky Sports UK, o australiano não escondeu que nem tudo foi concluído a tempo: “Obviamente, ainda há algum trabalho em andamento na pista e ao redor dela, mas isso não é incomum para um evento completamente novo, especialmente em uma instalação totalmente nova construída do zero. O crédito vai para a Federação de Motorsports da Arábia Saudita que, com a ajuda do Ministro dos Esportes, fez um excelente trabalho“. O circuito – que será o primeiro da história a garantir redes de telecomunicações 5G – não deve criar problemas ao nível do asfalto, como destacou o jornalista Albert Fabrega:“O caminho foi pavimentado recentemente. Algumas áreas têm mais betume do que outras, mas não estamos no nível da Turquia 2020. Eles estão limpando e não haverá problemas. ”

O caminho foi pavimentado recentemente. bem pavimentado. Algumas áreas têm mais betume, mas não é a Turquia 2020. Eles estão limpando. sem drama O Tarmac foi recentemente instalado. decente. Algumas áreas têm mais petões do que outras, mas não é a Turquia 2020. Eles o lavam. sem drama pic.twitter.com/vjJb0x2mOD – Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 1 de dezembro de 2021