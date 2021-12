Curta e comente Ronaldo em uma postagem contra Messi

É uma guerra aberta entre Cristiano Ronaldo e os organizadores da Ballon d’Or. Depois da posição longa que ele tem Pascal Ferret negou a declaraçãoEditor-chefe do France Football, o campeão português continua a alimentar as redes sociais, com Curta a postagem Uma fan page a publicou criticando o resultado da classificação da Ballon d’Or e entregando o troféu a Messi. Na postagem, eles são listadosTodos os sucessos do CR7 na temporada passada: Coppa Itália, Supertaça da Itália, artilheiro do Campeonato Europeu, Série A, melhor artilheiro da história do futebol. A lista termina com uma pergunta:Você realmente acha que há cinco jogadores por aí que se saíram melhor do que ele?”