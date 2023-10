Castellarano, o assento de Frigeri desaparece inesperadamente. Chute duplo de Bagnoli para se levantar: Piras e Boubacar

Um raio do nada: Castellarano decidiu demitir o técnico Enrico Frigieri. A decisão surgiu após a derrota nos 16 avos-de-final da Taça “Miniti” dei Promozione, por 3-1, frente ao Sporting Scandiano, e parece que de qualquer forma já existiram atritos que levaram o treinador a demitir-se. A evolução de Zagrana no torneio nem é negativa: no segundo grupo de promoção, são 15 pontos após oito rodadas, fruto de 4 vitórias, três derrotas e apenas uma de Capau, que também obteve com Paiso, que perdeu. Somente na última rodada ele ficou invicto. A empresa está buscando um substituto e, no momento, nada está vazando.

Outras novidades do Eccellenza: Bagnolese está tentando de tudo para voltar (ganhou um ponto após oito rodadas), e tem dois perfis entre os agentes livres. Este é Marco Piras, meio-campista da Sardenha desde 1997: pelas camadas jovens do Cagliari, depois D e Eccellenza entre Sardenha, Lombardia, Calábria e Toscana; Mais uma experiência na Sicília (excelência) no Palazzolo. A outra greve diz respeito a um avançado: Eduardo Balde Boubacar, nascido em 1999, natural da Guiné-Bissau, e portador de passaporte português. Foi no D Molise em Termoli. Também para ele estão as camadas jovens do Sporting Lisboa, bem como Samped e Empoli. Relativamente ao mercado de inverno “reparação”, lembramos que ainda está longe já que as portas abrirão dentro de mais de um mês, no dia 1 de dezembro.

Jim