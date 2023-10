Como Catanzaro 1-0: notícias ao vivo ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Giuseppe Senigallia

Cidade: Como

Capacidade: 13.602 espectadores12h59 Fonte: Getty Images

Em Giuseppe Senigallia está tudo pronto para a partida contra o Como Catanzaro, pela décima primeira rodada da Série B.12h59

A equipe de Como, que vem de duas derrotas consecutivas (contra Cremonese e Parma), enfrenta os Giallorossi, segundo colocado da classificação e vitorioso nas últimas três partidas do torneio (contra Südtirol, Sampdoria e Feralpisalo).13h02





Aqui estão as escalações. Cuomo em 3-4-1-2: Semper – Curto, Odental, Barba – Cassandro, Kone, Bellemo, Ioannou – Verdi – Cutrone, Gabrieloni. Disponíveis: Vigoretto, Iovine, Solini, Scalia, Sala, Kerrigan, Arrigoni, Basile, Ciaccia, da Cunha, Mustafa, Siri.13h29

4-4-2 para Catanzaro: Follinati – Catsiris, Scognamello, Brighetti, Ferroli – Brignola, Guion, Verna, Vandeput – Biaschi, Emelo. Disponíveis: Sala, Krastev, Krajnic, Miranda, Oliveri, Bombetti, Pontisso, Sonas, Stupa, Ambrosino, D’Andrea, Donnarumma.13h31

Luongo escolhe a dupla de ataque Cutrone-Gabrielloni com apoio de Verdi. No meio-campo, Kone entra no lugar de Abildgard.13h26

Vivarini opta por jogar ao lado de Biasci-Iemmello com Brignola e Vandeputte nas laterais.13h17

As fases de aquecimento terminaram e a partida comandada por Di Marco começará em breve.13h32





1′ Como Catanzaro começa e a bola vai para o time da casa.14h01

3′ Começam as etapas de estudo, e as duas equipes se enfrentam no meio.14h04

4′ Como pênalti! Cruzamento profundo de Verdi, intervenção desorganizada de Katsiris que tocou antecipadamente em Ioannou com o braço, Di Marco aponta para a marca do pênalti.14h06

6′ READ ATP 250 Sofia: Sener começa a defesa do título em 2020 ao derrotar Gerasimov em dois sets Meta! Como Catanzaro 1-0 Pênalti para Verdi. Fulignati deslocados, granizo verdi de 11 metros. Confira o perfil do jogador Simone Verdi14h08

8′ Cutrone, pela esquerda, chutou cruzado ao lado do gol.14h09





10′ Scognamello derruba Cutrone em cobrança de falta para Como em posição adequada.14h11

11′ Ele supera Verdi, o pé direito não cai.14h12

12′ Cruz como! Curto jogou na área e, em passe errado, a bola passou por cima de Folignati e ele chutou para o canto superior.14h14

14′ Embate involuntário entre Koné e Di Marco, a partida foi interrompida por alguns momentos.14h15

16′ Cutrone oferece espaço a 20 metros, com pé direito de altura.14h17





17′ Ferdi fala com Cutrone e Verna o intercepta.14h18

18′ Cassandro vai até o fim abafando o pé esquerdo para baixo.14h19

20′ Os Giallorossi lutam para construir, alta pressão de Larian.14h21

22′ Gabrieloni chuta rasteiro pela esquerda, mas Brighenti bloqueia a virada de Bellemo no primeiro escanteio da partida.14h22

23′ Repetição de Vandeput, Emmylou está em posição de impedimento.14h24





24′ Corto avisa, aborda Biasci pelas costas.14h25

26′ Brignola pela direita tenta cortar Vandeputte na área, o que é uma proposta muito profunda.14h28

28′ Cruzamento de Cassandro, Katsiris salta mais alto que Ioannou.14h29

29′ Curto recupera a bola no meio-campo, mas toque de Gabrieloni é impreciso.14h30

30′ Atravessado por Vandeput, Odenthal limpa a área com um mergulho.14h31 READ De Bruyne e Hazard, notícias de lesões contra Itália e Bélgica





32′ Partindo para Cutrone, Scognamillo está na frente.14h33

33′ Gabrieloni descobriu a invenção de Verdi na área e Brighenti foi decisivo na conclusão.14h34

35′ Por ser de longe, centro-esquerda, não há problema para Folignati.14h35

35′ Emmylou tenta invadir a área e Guillon chuta ao lado do gol pela borda.14h37

37′ Banco Iemmello para Brignola, Sempre chega primeiro.14h39





38′ Cutrone recebe a bola de Gabrieloni com o pé direito estendido para baixo.14h39

39′ Odenthal fechou dentro do cronograma em Brignola, mas o trabalho foi contaminado pela furtividade.14h40

41′ Em meio ao trabalho dos Giallorossi, Katsiris carece de apoio a Brignola.14h42

43′ Como chance! Kone passou a bola para Gabrieloni, que foi cara a cara na frente do gol para fazer o segundo gol e cabecear ao lado.14h44

43′ Chance Catanzaro! Vandeputt se liberta pela esquerda, chuta de ângulo fechado e Simper está pronto.14h44





45′ Dois minutos de acréscimo.14h46

45’+2′ O final do primeiro tempo. Como Catanzaro 1 a 0, Verdi abre de pênalti.14h48

Uma vantagem merecida para Larian, que teve a sorte de abrir o marcador logo no início, graças a uma mão ingénua de Katsiris e Verdi a 11 metros. Gabrieloni, não marcado por Kone no cara a cara com Folignati, acaba devorando o segundo gol. Amarelo fraco e imperceptível à frente.14h51