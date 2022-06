Al-Shrubini viaja para Espanha e Juventus não desiste de Morata | primeira página

Haverá muitas razões para Federico Cherubini viajar para a Espanha. O Barcelona sugeriu Clement Lenglet, por exemplo. Este é o lugar onde Angel Di Maria (e Nahuel Molina) Argentina ainda estava localizado. Haverá parcelas e há muito, então. Mas a razão que convenceu a Juventus ds a se voltar para a Espanha é uma, pelo menos neste momento: Alvaro Morata. sempre é. Sim, porque neste mercado de mil prioridades entre comprar e vender, enquanto Vice Vlahovic é selecionado com vários Giovanni Simeone, Arik Milik e Marko Arnautovic para ver seus preços subirem e descerem, o próprio Morata continua sendo a primeira escolha de Allegri quando se trata a um jogador capaz de apoiar Dusan e se sacrificar ao seu lado. Assim, a Juventus voltou em missão, para retomar os contatos (que na verdade não foram interrompidos) com o Atlético de Madrid e entender como tentar encontrar uma solução que satisfaça a todos. a situação – O primeiro ponto, a Juventus desistiu da opção de resgate por 35 milhões E o fez conhecido em tempos inesperados pelo Atlético. Em segundo lugar, o Atlético rejeitou a oferta de 15 milhões mais bônus da Juventus para o remetente. Quem agora está começando a embarcar novamente, também graças a um mercado que estava estagnado em torno de Alvaro: Arsenal se volta para outros alvos (ver Gabriel Jesus) e sem os heróis, a ideia de voltar a Londres nunca digerida convence Morata cada vez menos, Barcelona Ele não esquece, mas agora está concentrando todos os seus esforços em abrir caminho para Robert Lewandowski. Então a Juventus tentará novamente, mesmo sabendo que suas condições não mudarão ou mudarão um pouco, talvez sugerindo colegas que Allegri considere redundantes. Enquanto o Atlético por sua vez, mesmo sabendo que eles têm que descer de 35 milhões de lances, por sua conta sabe que ele não pode aceitar ofertas abaixo do limite de 25-27 milhões.. Então mãos à obra, o jogo ainda está aberto para Morata, uma nova rodada está sendo disputada na Espanha.