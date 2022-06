Jantar para reunir a equipe – RSI Swiss Radio and Television

Jantar para combinar o grupo. Não só entre os adeptos e profissionais, mas também dentro do balneário da Cruz Vermelha, parece haver uma sensação de que algo se quebrou após a fantástica viagem que levou a seleção nacional a conquistar a passagem direta para o Qatar. Um sentimento que levou os senadores a organizar um jantar com todos os seus camaradas com a clara intenção de reagrupar antes de voltar para casa. Uma noite livre em Lisboa, que esperamos venha a dar frutos à luz do duplo compromisso de Genebra com Espanha na quinta-feira e com Portugal no domingo.

Entretanto, na estância lusitana, que partirá esta tarde da Suíça para aterrar em Calvino às 20h15, Murat Yakin com o seu staff decidiu cancelar o treino de hoje, dando aos indivíduos a possibilidade de realizarem exercícios individuais ou não. Estaremos de volta em campo para a finalização na quarta-feira, véspera de nossa visita a Roja e estamos sempre aguardando notícias sobre o estado do lesionado Ruben Vargas durante o período de aquecimento para a partida do último domingo.