Sonego está no segundo turno, e hoje é a vez de Musetti.

Chuva salva Lorenzo Mossetti no primeiro jogo do “Boss Open”, ATP 250 Championship com uma premiação total de € 692.235 que é jogado nos campos gramados de Stuttgart, Alemanha, Um dos dois eventos (o outro é s’-Hertogenbosch) que abre a temporada de tênis nos gramados.

20 anos de Carrara, n.57 ATP, recém-saído do sucesso do Challenger em Forlì na semana passada, ocupado em georgiano Nikoloz Basilashvili26º lugar no ranking e 5º favorito na semeadura: A partida foi interrompida devido à chuva e foi adiada para quarta-feira, com o jogador de 30 anos liderando de Tbilisi 75 por 4-2 (30-0).

segunda-feira bSobre todos Lorenzo Sonego: I27 anos de Turim, 32 na ordem e sexto favorito na semeadura, 75 bater 62, Em uma hora e 17 minutos de jogo, Francês Benoit Bayer, 80 ATPs.

Na segunda rodada – Quarta-feira – os jogadores do Piemonte encontrarão Jan-Lennard Struff do outro lado da rede, 103º do ranking, no placar graças a um curinga, que nunca havia encontrado em sua carreira. O jogador de 32 anos de Warstein em Stuttgart se gabou da semifinal de 2019, parando por Berrettini e depois pelo vencedor do torneio.

Quanto a Sonego na grama, em Antalya em 2019 (ao cancelar o match point contra o sérvio Kikmanovic na final), os piemonteses conquistaram seu primeiro título ATP.