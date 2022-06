Milan-Renato Sanchez: Existe um acordo com o jogador, e agora ele está no Lille. notícia

o Milão cada vez mais perto de Renato Sanchez . O Clube Rossoneri já encontrou um arquivo um acordo (contratar três milhões de euros por temporada) Com o médio português Lille nascido em 1997, que já tinha ido para o Milan em meados de maio (uma visita muito secreta longe das câmeras), para conhecer o clube e realmente começar a se estabelecer, refletindo seu desejo de se mudar para o Milan. Agora o clube terá que chegar a um acordo com o Lille, mas as comunicações continuam e o negócio deve ser fechado 18/20 milhões de euros transferência permanente. A próxima semana já pode ser o ponto de virada.

Muita competição inglesa para Botman

Também no eixo Milão – Lille, negociado Putman Ele ainda está de pé, mas a concorrência corre o risco de complicar as coisas. No gigante zagueiro holandês (nascido em 2000) não há apenas Newcastle (que o acompanha há algum tempo e se sente atraído por ele), mas também outros grandes nomes da Premier League como Tottenham E a Manchester United: Todos os clubes com maior poder aquisitivo do que o AC Milan. Se para Renato Sanchez o negócio parece estar em construção, para Putman a situação é um pouco mais complicada.