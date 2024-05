Bonacorsi é imediatamente competitivo no MxGP. Ele ocupa o sexto lugar no Campeonato Mundial em Portugal

Andrea Bonaccorsi já tomou medidas no novo desafio. Se no sábado, 4 de maio, na prova de qualificação de Águeda, Portugal, terminar em 12º, Domingo 5 O ás de 21 anos de ScanzorosciateJá bicampeão europeu, Alcançou um excelente sexto lugar no primeiro turno e oitavo lugar no segundo. Assim, ele ficou em sexto lugar na classificação geral Uma pontuação de 28 pontos – com apenas 1 corrida em 5 até agora – permitiu-lhe subir para o 21º lugar. O sucesso coube ao letão Pauls Jonas (Honda), que terminou duas vezes em segundo, superando o francês Fabvre e o esloveno Gajser. O próximo Grande Prémio, 6, 11 e 12 de maio, na Galiza.