Inter, saco de substituição de Lukaku: Taremi está lá, Scamaka marca, Balogun é o favorito | mercado

Você me ama ou não. depois de descobrir a traição lukakuE Inter Navegue pelo crisântemo para encontrar seu sucessor. São muitos os nomes que passam pela cabeça dos dirigentes do Inter: alguns são possíveis, outros nem tanto, e um (ou até dois) deles tem uma missão. Colete o legado de Dzeko e Big Rom agora. De fato, o setor ofensivo está completamente desprotegido. certeza Lautaro Martinez Marcus adicionou inchaçoroubou do primeiro caso de verão dos primos, enquanto estava em Toko Coréia As realidades de granito do passado parecem estar desaparecendo. De fato, pelo preço certo, o argentino poderia sair (na Arábia Saudita?) Nesse caso, o próximo mercado de brocas será mais poderoso e necessário.

bolsa – Muitos nomes foram ditos. Há um favorito, porém: é balogunatacante do arsenal Ele explodiu na França e agora está pronto para dar o grande salto para o grande. Não há lugar para ele em Londres, Arteta foi claro, mas eu Arsenal Eles não querem vender e por isso Eles pedem 40 milhões. O Inter, que destinou cerca de R$ 35 para devolver Lukaku ao Milan, conta com um jogador caro, mas Meu futuro, que é um investimento técnico e econômico e exige um salário completamente diferente do de um belga. A outra opção adequada para a administração Nerazzurri seria um nome Cisco. Tão jovem, mas com grande futuro, porém, é o carro-chefe da Leipzigo clube de onde se mudou Salzburgo. Pacote completo dentro Red Bulluma oficina especializada de futuros talentos, mas muito cara e cara para o Inter.

os outros – favorito Meu humor Em vez disso é Álvaro morata Ou pelo menos um perfil semelhante ao anterior Juventus. Experiente, mas ainda no auge de sua carreira, conhecedor da A-League e pronto para jogar. Todos os nossos grandes nomes procuraram um pouco por espanhol: quem Milão No Juventuspassa por Roma Quem parecia mais convencido do jogador do Atlético de Madrid. Mo e Dybala atuam como mediadores e Álvaro, para voltar à Itália, estaria disposto a reduzir o salário. Por outro lado, a condição para sua libertação, que deveria ser, é menos clara Mais perto de 25 milhões Dos 12 de que falamos há algumas semanas. Preço e idade são semelhantes aos de Murata Tarimis. atacante Porto Ela expira em 2024 e para todos os efeitos representa uma oportunidade no mercado. O português não quer perdê-lo a zero e vai aceitar oferta este verão 20/25 milhões. O Inter, que o enfrentou e venceu na Liga dos Campeões, o conhece bem e o mantém no topo da lista. No mesmo lá também abaixo mas um jogador especiarias Só seria uma opção se despedir de Correa, assumindo um papel Quarta dica. mais desapegado Retegui Que você ama genoa enquanto um perfil xadrez. Italiano, à venda, amigável também emprestado a um amigo próximo e adequado para Vratesio ex-Sassuolo é uma pista que pode acontecer ao longo de semanas.