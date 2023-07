Sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2023: calendário e datas das partidas

Está tudo pronto para a edição 2023 da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que acontecerá de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Entre as 32 seleções classificadas está também a Itália, que está no Grupo G com Suécia, Argentina e África do Sul. Azzurre fará sua estreia em 24 de julho (8h CST) em Auckland contra a Argentina e depois enfrentará Suécia e África do Sul em Wellington em 29 de julho (9h30) e 2 de agosto (9h) respectivamente.

As equipes participantes foram divididas em oito grupos. grupo A : Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça. Grupo B : Austrália, Erh, Nigéria, Canadá. Grupo C : Espanha, Costa Rica, Zâmbia, Japão. grupo d : Inglaterra, Dinamarca, China, Haiti. Grupo E : Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal. Grupo F. : França, Jamaica, Brasil, Panamá. grupo G : Suécia, África do Sul, Itália Argentina. grupo H : Alemanha, Marrocos, Colômbia, Coreia do Sul.

o nível final

A fase final do torneio começará com as oitavas de final no sábado, 5 de agosto, com duas partidas, às 7 e 10 (horário italiano). Em seguida, continuará no domingo, 6 de agosto, às 4 e 11, segunda-feira, 7 de agosto, às 9h30 e 12h30, na terça-feira, 8 de agosto, às 10 e 13. As quartas de final começam na sexta-feira, 11 de agosto, às 3 e 9h30 e continuam no sábado de agosto 12 às 11 e 12h30. As semifinais serão disputadas na terça-feira, 15 de agosto, às 10h e na quarta-feira, 16 de agosto, às 10h, a final para o 3º/4º lugar será disputada no sábado, 19 de agosto, às 10h e a final no domingo, 20 de agosto, às 10h, no Stadium Australia em Sydney . .