Mourinho depois da Roma – CSKA Sofia: Pellegrini vai assinar a renovação nos próximos dias

o Roma Ele venceu novamente, batendo o CSKA Sofia por 5 a 1 e iniciando seu grupo na Conference League da melhor maneira possível. O grande protagonista é novamente Lorenzo Pellegrini, O autor do adereço no sucesso Giallorossi. E no final da corrida para os microfones Sky Sport, Jose mourinho Ele dá mais clareza às negociações sobre a renovação do contrato do capitão da Roma: “Pellegrini é um jogador de grande qualidade, com grande potencial, Ele me disse que assinaria a renovação nos próximos dias E acho que isso poderia dar a ele mais força na relação que constrói com os fãs. Ele é o líder e este vínculo que o liga ao clube é muito importante para nós ”.