Futebol: Polônia. O novo treinador de Fernando Santos é “uma honra, uma selecção histórica”.

Terceira experiência como treinador português depois de Grécia e Portugal Varsóvia (Polónia) (Itália) – Fernando Santos é o novo seleccionador da Polónia. Depois de terminar a passagem pela seleção de Portugal, o treinador que levou os portugueses ao título europeu em 2016 e conquistou a Liga das Nações em 2019, está pronto para uma nova aventura depois de vencer a concorrência de muitos outros candidatos a treinadores para substituir Czeslav Michniewicz . . Para o Santos, esta é a terceira experiência no banco de reservas da Seleção, onde também comandou a Grécia de 2010 a 2014. “Agradeço à federação pela confiança em mim e no meu staff, acho isso um fator muito importante”, explica o novo técnico polonês – é uma grande honra liderar a seleção nacional Para um grande país, um time com uma história rica, especialmente para a minha geração. É uma equipa com grandes jogadores, com um nível de qualidade elevado e para mim, ‘É um prazer poder fazer o meu trabalho numa selecção com tanto potencial. A partir de hoje sou pole como tu e é um prazer poder ser, mal posso esperar para conhecer minha casa e me instalar nessa nova realidade. Fernando Santos apresentou-se com grande entusiasmo, sem medo de criar demasiadas expectativas e mostrando-se muito ambicioso. O treinador português concluiu: “Tenho muita fé no que podemos fazer, e estou absolutamente convicto que podemos dar muita satisfação ao nosso povo e vamos trabalhar para isso, para alcançar o sucesso e em benefício do futebol polaco. ” A Polónia faz parte do Grupo E com a República Checa, Albânia, Ilhas Faroé e Moldávia. – Imagem de LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24 de janeiro 23 14:15