Sari domina ganchos de Pioli e Inter

Milinkovic – Savic, Zakani, Luis Alberto (pênalti) e Felipe Anderson: Biancoceleste marca o terceiro do Inter

lá Lácio afundar 4-0 a Milão No Olympico na última partida da décima nona jornada do liga E endossa a crise do AC Milan. O biancocelesti abre depois de apenas 4 ‘com a garra Milinkovic-Savic E aos 38 minutos chega a dobradinha Zakani. No segundo tempo a música não muda: aos 65 minutos ele pensa nisso Luís Alberto Deixar cair uma trinca em uma penalidade, por Felipe Anderson Pôquer completo no milésimo deslize da defesa oposta. a Nápoles Voa para +12 nos rossoneri, enquanto os meninos Sarri aguentamInter em terceiro lugar com 37.

o jogo

Mais um golpe esmagador, depois do golpe da Supercopa. Milan desmorona sob o peso da raiva da Laziotropece nele Terceira derrota nesta temporada no campeonato E veja Nápoles Fuja para o topo Classifica-se cada vez mais em tons de azul. Assim continua Pesadelo de janeiro para os rossonerique parecem ter perdido a condição e até a serenidade, como atesta i Apagões defensivos contínuos. Vou ver Em vez disso, ele está aproveitando o grande momento de sua equipe, que encontrou ritmo, intensidade e foco após um início um tanto incerto para 2023. Com o Juventus está fora do jogo Arranjo sorrindo e campeõescontinuar assim, está muito longe da utopia.

Pronto para ir e Lazio assume imediatamente a liderança: Felipe Anderson cai no trocarte para armar, Luis Alberto e Milinkovic atacam na área, Zacanje passa para o espanhol, que permite que a bola chegue ao sérvio com um véu brilhante, e é bom em bater o primeiro gol de Tatarusano. O equilíbrio da posse de bola tende para o lado Milão, mas os donos da casa ocupam bem todos os espaços e não correm muitos riscos. aos 24 minutos Pioli perde Tomori devido a lesão (problema na coxa) e é forçado a inserir kjair. O desafio no geral é equilibrado, mas a intensidade e maior ondulação dos comandados de Sarri fazem a diferença e, aos 38 minutos, a dupla biancocelesti recua: o destino é deslizado pela direita por Marusikque chutou a gol e acertou o desvio de Tatarusano na trave, Al-Zakani foi o mais rápido a pular a bola e empurrá-la para a rede.

A primeira emoção do Olimpico vem apenas no início do segundo tempo e vem de um Uma bela cobrança de falta de Bennacer que se desvia ligeiramente da antepara e passa alguns centímetros da intersecção. Aos 58 minutos, Pioli pega um aparelho A mudança tripla que revolucionou o ataqueDentro De Ketelaere, Saelemaekers, Origi for Messias, Diaz e Giroud. Logo depois, veio o golpe final: em uma investida Felipe Anderson Toda a defesa está claramente atrás, Kalulu derruba Pedro Tentando antecipar o cruzamento do brasileiro, De Bello aponta para o pênalti. Luís Alberto Batendo forte e central, Tatarusano não consegue chegar lá e está 3-0. O Milan já está no vestiário e Quinze minutos depois do final também há lugar para jogar pokerSobre os Muitos Caos da Defesa Bioli: A Ajuda Iluminada por Luís AlbertoFácil conclusão para Felipe Anderson e caso encerrado.

boletins

Milinkovic-Savic 7.5 – Sarri o mimou na coletiva após algumas críticas que recebeu nas últimas semanas, e chutou com uma atuação própria: dominante no meio de campo, decisivo na frente do gol.

Felipe Anderson 7.5 – Gerente avançado, homem de ligação interdepartamental, assistente e artilheiro da final. Com ele nesse estado, mesmo sem se mexer, Sari consegue dormir tranquilo.

Cataldo 7 – Menos glamoroso que seus companheiros, mas necessário para garantir uma superioridade numérica constante no meio de campo e se sacrificar até na fase defensiva.

Jerrod 5 Pouquíssimas bolas tocadas, muito longe do gol. Noite ruim para ele e para todo o departamento de ataque rossoneri.

Leão 5 Ele tenta algumas de suas ideias, mas não com a convicção certa e é muito preguiçoso para recuar defensivamente. É necessário encontrá-lo o mais rápido possível.

tom 6 – Ele e Nasser são os únicos que exercem pelo menos a determinação e o impulso de tentar consertar um jogo complexo desde os primeiros minutos. Mas no meio-campo, o Milan está sempre perseguindo seus esforços são em vão.

Mesa

Lázio-Milão 4-0

Lázio (4-3-3): Providel 6; Marusic 6.5 (33 ‘st Lazzari 6), Casale 6.5, Romagnoli 6.5, Hysaj 6.5; Milinkovic-Savic 7,5 (38′ sv Básico), Cataldi 7 (42’ sv Marcos Antonio), Luis Alberto 7,5; Pedro 7 (33, Romero 6), Philip Anderson 7.5, Zakanyi 7.

Treinador: Surrey 8

Milão (4-2-3-1): Tatarusano 5; Calabria 5.5, Kalolo 5, Tomori 5.5 (24′ cair 5), Dest 5.5; Tonali 6, Bennacer 6; Messias 5 (13’st Saelemaekers 5,5), Diaz 5 (13’st De Ketelaere 5), Leão 5 (33’st Rebic 6); Jerrod 5 (13 Origi St. 5).

Treinador: pinos 4.5

Regra: bonita

sinais: 4′ Milinkovic-Savic (esquerda), 38′ Zaccagni (esquerda), 22′ pênalti. Luis Alberto (esquerda), 30’s Philip Anderson (esquerda)

Amonite você mesmoBenasser (centro), Milinkovic-Savic (esquerda), Kier (centro)

Desqualificado:

Estatisticas

Mattia Zakani é o meio-campista que mais marcou e deu assistência no mesmo jogo nas cinco principais ligas da Europa (três).

A Lazio não sofreu golos em 11 dos 19 jogos disputados na Serie A, igualando o recorde de jogos sem sofrer golos obtido nesta época da temporada na Serie A (11 em 1973/74, o segundo campeonato da Lazio).

O Milan não sofreu pelo menos quatro gols sem marcar em uma partida da Série A desde o Atalanta Milan por 5 a 0 em 22 de dezembro de 2019.

– Mattia Zaccani já deu quatro assistências neste campeonato, menos do que seu recorde de passes premiados em uma única temporada da Serie A (cinco assistências em vitórias em 2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Mattia Zakani marcou em três partidas consecutivas da Serie A pela primeira vez em sua carreira.

O Milan é o 23º time contra o qual Sergej Milinkovic-Savic marcou na Série A. Este é o gol mais rápido de um meio-campista sérvio marcado em casa na primeira divisão (3’57’).

Luis Alberto já marcou quatro gols na Série A, um a menos do que apenas um gol em toda a temporada passada na Série A (cinco gols em 34 jogos).

– A Lazio conquistou duas vitórias consecutivas na Série A pela primeira vez desde novembro de 2022 (vitória sobre Roma e Monza).

A Lazio marcou quatro gols em quatro ocasiões nesta primeira divisão (contra Milan, Cremonese, Spezia e Fiorentina), apenas o Napoli acumulou mais partidas marcando pelo menos quatro gols neste torneio (cinco).

Os quatro pênaltis marcados por Luis Alberto na Série A aconteceram no Olímpico.

Felipe Anderson marcou três gols em três partidas consecutivas pela primeira vez desde janeiro de 2015.

Mattia Zeccani é o jogador italiano com mais gols marcados na Série A (oito).

– Desde outubro de 2022, o Milan não perde uma partida fora de casa na Série A (2 a 1 contra o Torino).

O Milan sofreu oito gols em suas últimas três partidas na Serie A, o mesmo número de gols sofridos em nove partidas anteriores do campeonato.

A Lazio não sofreu nenhum gol no primeiro tempo em 16 de seus 19 jogos na Serie A nesta temporada, melhor do que qualquer outro time nesta liga.

– Desde novembro de 2021, o Milan não marca três partidas sem vencer na Série A (empate com o Inter, derrota para Fiorentina e Sassuolo).

– O Milan não sofreu dois gols no primeiro tempo sem marcar em duas partidas consecutivas da Série A desde abril de 1997 (2 a 0 contra Juventus e Inter, e Arrigo Sacchi estava no banco).

– O Milan sofreu três gols em cinco minutos de jogo na primeira divisão, que é o número de gols que já sofreu neste período em todo o torneio passado.

– A 100ª participação de Ciprian Tatarusano na Serie A.