Kia França e Vitalidade: carros e esportes eletrônicos juntos

Team Vitality é uma das organizações de esports francesas de maior sucesso com uma dimensão internacional. A partir de hoje se orgulha de mais uma colaboração: Um com a montadora coreana Kia, já sócia da LEC, a competição europeia mais importante do torneio League of Legends, e o patrocinador principal do Damwon Gaming, o atual campeão mundial da Riot Games Moba. A Vitality agora tem 24 milhões de seguidores nas redes sociais, o que é um parceiro perfeito para iniciar uma nova colaboração.