«Criticar Velasco? bem ali. Mas Erigo lembra o que você fez comigo »- Corriere.it

O campeão olímpico não se conteve: “Sempre digo tudo na minha cara.” Correndo contra um ex-parceiro? “Ele me fez sentir mal com um post, é a minha vez agora”

Barry está respondendo. Ela disse como pensa à sua própria maneira, ou seja, diretamente quando tinha que colocar socos em papel alumínio, e foi criticada. Em primeiro lugar por Giulio VelascoUm dos grandes nomes do esporte italiano. Mas Elisa de Francesca ainda está falando agora.

Para explicar o significado do seu discurso, para acrescentar algo, e claro, para responder a Velasco que julgou duramente o que eu disse sobre Ariana Irigo e o técnico do Foil Andrea Cepressa, seu ex-técnico do azul. Vamos começar aqui: Como você avalia a opinião de Velasco?Quem descreveu os termos das Olimpíadas de Londres como “nojentos e um ataque frontal inadequado à forma e ao momento em que foi feito?” Elisa responde imediatamente, mas não parece muito brava com o cara que tornou o voleibol excelente e também tem papéis no futebol. Acho que foi uma forma de solidariedade com o meu colega, ele tem os seus motivos e está aí. O Velasco era treinador – ou ainda não sei – e deve ter se sentido pessoalmente afetado: imagino também que por sua vez ele teve uns atletas que falaram mal dele … Então ele tem um caráter forte, ele é o aquele que diz pão por pão e vinho por vinho, não é? Aqui, então eu entendo. Mas quem se importa: se eu tivesse a chance de conhecê-lo, se algum dia descobrirmos, falaremos sobre ele “.

No entanto, Elisa de Francesca pretende apontar uma coisa. Em vez disso, é a primeira coisa que ele diz: Você não patrocinou a volta de Stefano Sirioni Como quilates de folha. “Também foi dito que eu me expressei dessa forma na história que contei a ele. Errado, muito errado. Isso não tem nada a ver com ele, são dois lados completamente diferentes. Eu não disse o que disse com a intenção de ’empurrando’ Stefano: entre outras coisas, quando ele foi para a Rússia depois de Londres, eu também o teria mandado para o inferno … Não, diante da pergunta ‘Quem você pode nomear como comissário?’ Técnica? Eu simplesmente apontei que com Cerioni na cabeça da rede ganhamos muito, incluindo cinco medalhas olímpicas em Londres, três das quais de ouro. Minha ideia era que um personagem com mais personalidade era necessário para o papel, disse eu, entre outras coisas, que ele Para mim Siprice errou ao convencer Errigo a encerrar a ofensiva com a França: eu teria acabado com Volpi ”. READ Campeonato do Mundo de Ralis de Portugal - Sordo acelera, show de Katsuta!

Sim, Ariana Erigo. Ela é uma ex-colega de equipe (até Londres estacionou durante retiros e corridas, editor) para estar no centro da intervenção de Di Francesca. “Deixa-me ser claro, só falei porque me pediram uma opinião: não é que acordei de manhã e decidi filmar Zero …”. E portanto? “Então, foi em resposta ao que Ariana disse depois de uma partida da Copa do Mundo em que perdemos por times e fui colocado no último jogo pelo russo Deriglazova. Ele me fez sentir mal com aquela postagem em que disse que eu entendi tudo errado , que recebi uma torrente de socos e que não deveria ser ele que me desligou Quando ele escreveu que ainda estou no time: Então, ler as frases dele me machucou duas vezes porque o primeiro estava com raiva de mim mesmo. Sim, esta postagem me magoou: não esperei nada além de uma resposta a ela. Honestamente, Ariana não se sentiria confortável nos momentos que se seguiram à derrota contra a França: Então eu queria lembrá-la do que ela me disse. Fiz diferente porque agora não conheço mais a equipe e sou como um espectador que fica do lado de fora. Estava à espera da oportunidade e além do mais esta é a minha opinião. ”

Elissa também rejeita a acusação de ser a única que não completou seus ex-companheiros para conquistar a medalha de bronze. “Eles também alegaram que eu era o único que não se alegrou com a medalha. Não é verdade, gritei para eles e para … o ouro. Eles teriam merecido: eles tinham que liquidar a França e lidar com o Russos. Mas quando eles terminaram em terceiro eu disse que eles eram bons, inclusive Erica Sipressa Filha do treinador: Objetivamente, ela estava em uma situação igualmente difícil. Isso também se aplica ao pai dele: quando você liga para a filha dele, você tem responsabilidades pesadas ”. É isso. Elisa acaba de comemorar o aniversário de seu primeiro filho, Ettore, e quer aproveitar as férias. O que vai acontecer agora? Ele vai falar sobre isso com alguém sobre o que ainda é seu mundo, este é o planeta de chips e esgrima? “Não sei. Quem quiser falar comigo me liga.Eu sempre digo tudo na sua cara, Eu não tenho nenhum problema”. READ Milão está no vermelho, mas Ibrahimovi abre restaurante | Liga

