Jogos do Mediterrâneo: natação; Itália oferece cinco medalhas de ouro – esporte

(ANSA) – Orã, 4 de julho – A natação da Itália brilha no penúltimo dia dos Jogos do Mediterrâneo. Começa com a medalhista de ouro Lisa Angiolini, que venceu os 50m peito com o tempo de 30s87. Atrás dela, a portuguesa Ana Rodríguez de Pinho (31s31) e a outra italiana, Anita Potazzo, ficaram com o bronze com o tempo de 31s41.



A medalha de ouro também é para Sarah Franceschi, vencedora dos 200 metros medley com o tempo de 2m12s19. O restante do pódio turco, com Victoria Jeunes (2:12.26) e Denis Ertan (2:14.15). Em vez disso, Claudio Farassi, rei nas 200 borboletas, parou o relógio em 1:57.09.



Azul também triunfou no revezamento misto 4×100: Carlotta Zovkova, Lisa Angiolini, Ilaria Bianchi e Sofia Moreni terminaram a corrida em 4m04s65s. A Espanha ficou em segundo lugar com o tempo de 4h 06h17, e a Turquia ficou em terceiro com o tempo de 4h 07h31. O mesmo metal também para o quadriciclo masculino que, mais uma vez na prova mista 4x100m, fez o melhor tempo de 3m35s27 com Mora, Benzotti, Revolta e Porri. Alegria também para Ilaria Bianchi, que terminou com o bronze nos 100m borboleta (59s06) (ANSA).