Djokovic-Senner às 14h30 na Centrale: O programa de terça-feira em Wimbledon

A partida entre Yannick e Knoll será aberta hoje no estádio central, seguida por Jaber. Nouri e Goffin vão jogar na Quadra 1

Graças às primeiras vezes, Jannik Sinner tem um gostinho disso. Primeira vitória na grama (contra Stan Wawrinka), primeira partida no Wimbledon Central, primeiro desafio contra Carlos Alcaraz em nível de Grand Slam. E agora, ele enfrentou seu primeiro grande cruzamento contra Novak Djokovic apenas uma vez em sua carreira: no ano passado em Monte Carlo, o sérvio terminou com sucesso em dois sets. A partida será entre os dois, nas quartas de final do torneio, na quadra central. E será a primeira do dia: a hora é 14h30, hora italiana.

campo 1 – Quem vencer entre Djokovic e Sinner encontrará nas semifinais Cameron Nouri – anfitrião, cabeça 9 – e o especialista David Goffin: os dois entrarão em campo na segunda partida na quadra 1, e o programa será aberto por a desafiante feminina, toda alemã, entre Tatiana Maria e Jules Niemeyer. . Confronto intergeracional, com 12 anos de diferença: Aos 35 anos e de volta da segunda licença-maternidade, Maria faz sua primeira quarta-de-final do Grand Slam. Batendo Maria Sakkari e Yelena Ostapenko, que estão em 5º e 13º no ranking mundial, o 103º do mundo não tem limites: a designação está em 14 italianos.

Jaber depois vamos – A quarta e última partida do dia em termos de um empate de simples será a outra partida das quartas de final femininas: a 3ª cabeça de chave Anas Jabeur enfrentará a número 66 do mundo tcheca Marie Bozkova. Os dois jogadores vão jogar no central após a partida entre Sener e Djokovic, a partida mais esperada do dia e não apenas pelo público italiano. Mais uma vez pela primeira vez para Jannik, quem sabe não será mais um dia de glória. READ Objetivo crítico e zombaria de Norwich

5 de julho de 2022 (alteração em 5 de julho de 2022 | 00:42)

