Filippi nas semifinais em florete, agora mulheres! Todas as camisolas de natação na final – OA Sport

Medalha dos Jogos do Mediterrâneo 2022

Programa terça-feira, 5 de julho, calendário de competições e italiano

14:35 A cerca – Morgan Patro domina o Gambar argelino com uma pontuação de 5-2

14:33 A cerca – A espanhola Maria Teresa Diaz Escalona vence a portuguesa Carolina Oliveira por 5-2

14:29 A tela – outro 5-0 para Erica Cypressa, desta vez contra o Gouda do Líbano

14:28 A cerca – A outra Jade Marechal da França também continua sua corrida com uma vitória por 3-5 sobre os anfitriões Mebarki

14:27 A cerca – A francesa Morgan Batrou continua seu caminho para derrotar o Karamet da Turquia por 5-4

14:23 Tela – Estamos esperando para saber a resposta do desafio entre Martina Patini e Sonia Zybog

14:22 A cerca – Sem problemas para Erika Cypressa, 0-5 contra o anfitrião Guimar

14:21 A cerca – Também na casa italiana está Olga Rachel Calese, que teve que dar o cartão à portuguesa Carolina Oliveira por 2-5

14:19 Screen – Passe também sem problemas para Morgan Patro que venceu o Libanese Quality por 0-5

14:18 Tela – Maria Teresa Diaz Escalona venceu a argelina Mariam Mbarki por 5 a 1 sem preocupação.

14:16 A cerca – Erm Karamti da Turquia governa o Kamar da Argélia por 5-0 e vai para a próxima fase

14:15 TELA – Vitória instantânea de Olga Rachel Calese, a azul que passa à fase seguinte, ultrapassando a francesa Jade Marechal por 3-5

14:10 The fence – Começam as eliminatórias de esgrima feminina

14.04: A cerca – A Sérvia Coke enfrentará Felipe nas semifinais

13h54: Screen – Confirmado, infelizmente, 15-14 para Hamza. Resta esperar pelo adversário de Felipe. Kook sérvio vence Abul-Qasim do Egito por 13 a 11

13h49: Tela – Está acontecendo um protesto. O resultado da partida entre Loubiri e Hamza ainda não é oficial

13h47: A cerca – Hamza Louberi 15-14. Ele tocou no Al-Masry e enfrentará o Lavador nas semifinais

13h46: A cerca – Hamza Louberi 14-14

13h44: A cerca – Hamza-Luperi 14-13 vermelho para Luperi em um momento crucial

13h43: The Fence – Filippi Blue é o segundo nas meias-finais. Acerte o Bianchi azul 8-15

13h43: A Cerca – Hamza Luberi 13-12, Felipe Bianchi 14-8

13h42: A Cerca – Hamza Luberi 12-12, Felipe Bianchi 13-8

13h41: A Cerca – Hamza Loubri 12-11, Felipe Bianchi 12-8

13h41: A Cerca – Hamza Loubri 11-11, Felipe Bianchi 8-12

13h40: Soorah – Hamza-Luberi 11-10, Felipe-Bianchi 11-8

13h40: The Fence – Hamza Lubery 10-10, Felipe Bianchi 11-8

13h39: O espanhol Llavador é o primeiro a chegar às meias-finais: derrota o francês Elice por 15-11

13h38: A cerca – Hamza Luberi 10-10, Felipe Bianchi 10-8

13h37: A cerca – Hamza Luberi 9-9, Felipe Bianchi 10-8

13h36: A cerca – Hamza Loubri 9-9, Felipe Bianchi 9-8

13h35: A Cerca – Hamza Loubri 8-9, Felipe Bianchi 8-8

13h35: A cerca – Hamza Luberi 7-8, Felipe Bianchi 8-8

13h34: A Cerca – Hamza Luberi 7-8, Felipe Bianchi 8-7

13h33: A cerca – Hamza Luberi 7-6, Felipe Bianchi 8-7

13h32: A cerca – Hamza Luberi 6-6, Felipe Bianchi 8-7

13h31: A Cerca – Hamza Luberi 6-6, Felipe Bianchi 8-6

13h31: A cerca – Hamza Luberi 6-6, Felipe Bianchi 7-6

13h30. O duelo – Hamza Louberi 6-5 e Felipe Bianchi 7-6

13.02: Screen – Esta é a quartas de final marcada para 13.15. A Itália já está confiante de que terá seu próprio representante nas semifinais, pois será uma partida totalmente italiana: Llavador Carlos (Esp) – Elice Meddy (Fra), Luperi Edoardo (Ita) – Hamza Mohamed (Egy) ), Cuk Veljko (Sérvio). )) – Abul-Qasim Aladdin (Iggy), Bianchi Guillaume (ETA) – Felipe David (ETA)

Tela 12h48 – Será Hamza Al-Masry quem enfrentará o Luperi azul nas quartas de final de fichas às 13h15

12h36: Ecrã – Está concluído o sorteio dos quartos-de-final da competição masculina. O horário para os dois desafios Azzurri é por volta das 13h15. Mas a partir dos 14, os Desafios Preliminares do Campeonato Feminino começarão

12h32: Natação – o horário das finais de natação é às 19h00. Você pode segui-los aqui e na transmissão ao vivo dedicada

12h30: Natação – na final Braun, Vers Erzen, Mora, Restivo, Mira Albaladejo, Seneca Pavletik, Shuchaoui, Arauz Konesa.

12h29 Natação – Segundo lugar de Moura na segunda série de 200 costas e assim uma dupla entrada para a final para os Azzurri. Brun da França vence com 1’59” 78, Moura em segundo com 2’00” 66

23h12: A tela – As quartas-de-final também chegaram a Eduardo Loberi, que venceu o Al-Masry Essam por 15 a 8. Al-Azraq enfrentará o vencedor da partida entre francês e egípcio Al-Adiri, Hossam, nas quartas de final

12h22: O duelo O clássico entre Guillaume Bianchi e Davide Filipe será nos quartos-de-final da competição masculina. Bianchi venceu Minoto, da Tunísia, nas oitavas de final, por 15 a 4

12h20: Natação – O esloveno Vers Erzen vence a primeira bateria dos 200 costas com 2’00” 35, segundo lugar para Mateo Restevo com 2’00” 66

18h12: Estes são os campeões da final dos 100 costas feminino: Avramova, Rodriguez Revelo, Zovkova, Wheeler Saster, Zamorano Sanz, Gastaldi, Ntontunaki, Sigil

12h17: Natação – O turco Avramova venceu a segunda bateria dos 100 costas e tem o melhor tempo com 1’01” 89, o segundo da Espanha Zamorano Sanz com 1’02” 84, e o azul Gastaldi terceiro com 1’03” 10. Dois azuis na final aqui também

12h16: Natação – Carlota Zovkova terminou em segundo lugar na primeira bateria de 100 costas com 1’02″19 atrás do português Rodrigues Rebelo com 1’01” 92

12h14: Natação – estes são os finalistas do 100º nado peito masculino: Ogretir, Pinzuti, Bidard, Meretsolias, Marc, Sakci, Thomoglou, Fusco

12h13: Natação – dois Azzurri na final com 100 de peito. Pinzuti, segundo na bateria com 1’01” 590 e Fusco terceiro na bateria com 1’02” 44

11.11: Estes são os finalistas dos 200 bruços: Garcia Orzenke, Blazevic, Jones, Gomez Ramos. Angiolini, Vázquez Ruiz, Cavagnoli, Angelaki

12/09: Natação – Lisa Angiolini, segunda na bateria com 2’32” 97 e Vanessa Cavagnoli, terceira com 2’36” 93, chegaram à final nos 200 bruços.

12h05: Natação – estes são os finalistas dos 200 livres masculinos: Megli, Dominguez Calonge, Unlu, Proietti Colonna, Boskan, Bouchaut, Turan, Markos

12h00: Natação – Melhor tempo de Filippo Migli nas eliminatórias dos 200 livres: 1’48″ 08

11h50: Natação – Infelizmente, o tempo é bloqueado novamente e os resultados são perdidos em tempo real

11h35: Natação – Alessio Proietti Colonna venceu a segunda bateria de 200 livres com 1’49” 94, problemas de tempo habituais para a primeira bateria

29h11: The Fence – Dois Azures no pódio da rodada de 16 fichas masculinas. David Felipe já está nas quartas de final. Guillaume Bianchi Minoto, da Tunísia, enfrenta Eduardo Lopery, do Egito, Issam

27h11: Estes são os finalistas dos 400 Freestyle: Ertan, Caraminoli, Cesarano, Fine, Buchickler, Hollop, Soares Martins, Just Sanchez

11h26: Natação – O turco Ertan com 4’11” 26 domina a segunda bateria dos 400 livres, batendo Blue Caramignoli com 4’14” 50 e Cesarano com 4’14” 80. Ambos os italianos entram na final com segundo e terceiro melhores tempos

11h23: A cerca – Os Bianchi Blue venceram o grupo por 5-2 com Haroui da Argélia, 5-2 com o francês Aderi, 5-2 com o cipriota Tovalides e perderam por 2-5 com o sérvio Kook e 3-5 com Al-Masry. Abo Al Qassem

19.11: Esgrima – No grupo Luperi, derrotou o egípcio Essam por 5 a 2, o francês Elice por 5 a 2, Falah Al-Masry por 5 a 1, venceu os croatas por 5 a 4 e perdeu por 3 a 5 para o espanhol Llavador.

11h18: Natação – O esloveno Fine venceu a primeira bateria dos 400 livres com 4’15” 08, ultrapassando o turco Bocekler com 4’15” 84

11h15: A cerca – Apenas David Felipe vence, que derrotou o português Macedo por 5-3, o francês Pepard por 5-3, o argelino Madi por 5-1, o turco Minoto por 5-3 e o egípcio Hamza por 5-4.

11h12: Natação – O francês Rihoux venceu a terceira e última bateria de 100 borboletas com um 53″ 05. Há dois italianos na final: Valsecchi com o segundo e Rivolta com o terceiro melhor tempo. Estes são os finalistas: Syoud, Valsecchi, Rivolta, Rihoux, Huille, Matic, Vazaios, Stamou

11.06: Natação – Argelino Sioud com 52 x 52 vence segunda bateria de 100 borboletas, segundo Valsecchi azul com 52 63, terceiro Vazios com 53 23

11.03: Natação – Mathieu Revolta ganhou a primeira bateria de 100 borboletas com 52″ ​​97, segundo o francês Huille com 53″ 05

Natação 10.57 – Logo começou o jogo das 100 Borboletas com Rivolta e Valsecchi

10h47: Lorenzo Moura e Matteo Restivo estão entre os principais candidatos nos 200 homens costas. Os principais concorrentes são o Santos de Portugal e o Saka da Turquia

10h43: Carlota Zovkova e Anita Gastaldi serão as rivais de Avramova da Turquia nos 100 costas. Preste atenção também ao espanhol Weiler Sastre

10h39: Alessandro Benzotti e Alessandro Fusco estavam entre os adversários mais bem sucedidos do turco Emre Saki, bem como o companheiro de equipe Augeriter, os 100 melhores candidatos a nado peito

10h36: A batalha entre Itália e Turquia continua em 200 bruços. Lisa Angiolini, que conquistou o ouro nas 100 e 50 corridas, encara a prova que tanto ama e com sua estreante Vanessa Cavagnoli. O candidato número um é o turco Gunes, que tem a última chance de obter a medalha de ouro deste evento. Também de interesse é o espanhol Garcia Urzainqui especializado nesta distância

10h32: Filippo Migli é o favorito entre os 200 freestylers. Alessio Proietti Colonna começa com ele na bateria, visando um lugar na final e talvez mais. O desconto mais assustador para o ouro é Unlu na Turquia

28h10: Continuamos nos 400 livres femininos, já que Martina Rita Caraminolli tem tudo para chegar ao pódio e Antonita Cesarano almeja chegar à final. No entanto, o favorito é o turco Ertan que foi prata nos anos 80, preste atenção também na outra empresa turca Bocekler

25h25: Começa com as eliminatórias dos 100 metros masculinos Butterfly: Matteo Rivolta está entre os favoritos para ganhar a medalha de ouro e Eduardo Valsecki faz sua estreia nos Jogos com o objetivo de conquistar uma vaga na final

10.20: O programa de natação termina hoje. Às 11 horas começarão as eliminatórias finais, às 19 horas, oito partidas finais estão programadas para serem decididas

10.15: Como sempre, as atualizações das plataformas de esgrima começarão a chegar no final da manhã

10.10: O programa acabou de começar com as fichas dos caras. Três azuis na corrida, Guillaume Bianchi, David Felipe, Eduardo Loberi

10.07: Em Oran, na Argélia, serão entregues hoje mais 10 títulos depois de 223 títulos distribuídos até agora: a Itália deverá receber várias medalhas, sendo 2 medalhas de ouro na esgrima e 8 na natação.

10.04: É a batalha pela última medalha de ouro entre Itália e Turquia. Ontem houve um estouro graças às vitórias na natação, voleibol e esgrima mas faltou-se a oportunidade de capotar com o futebol, pelo que hoje o Grupo Azul depende da natação e da esgrima, as duas únicas modalidades previstas para este penúltimo dia

10h00 Olá a todos os amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo do penúltimo dia dos Jogos do Mediterrâneo. De olho nos italianos na corrida, os Azzurri perseguindo o recorde no quadro de medalhas!

