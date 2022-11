Napoli-Empoli 1-0 direto: Luberto expulso

19:58

73 & # 39; – Zanetti muda novamente

Entram Henderson e Grassi Para Baldanzi e Bandinelli

19:55

69′ – Gol do Napoli com Lozano

Lozano marca de pênaltiMesmo que o Vicario tenha chegado lá!

19:53

68 & # 39; Punição para o Nápoles

Blocos parisienses de Osimene na regiãoPênalti para o Nápoles

19:50

65 e # 39; Spalletti faz três mudanças

Três mudanças para o Napoli: Entram Elmas, Lozano e Zielinski para Raspadori, Politano e Ndombele

19:47

62 & # 39; – Osimhen com a cabeça ameaça o deputado

Livre de Raspadori e cabeceamento de Osmen: alto na travessa.

19:46

61′ – Parisi avisado

Quarto amarelo no Empoli: Baresi por falta sobre Politano

19:44

59′ – Duas mudanças para o Empoli

Akpa Akpro para Haas e Lammers para Satriano em Empoli.

19:42

57′ – Ostegaard advertido

Ostigard para com Bajrami ruim E ele é avisado.

19:38

53′ – Pagando Napoli e Empoli

Raspaduri vence com um salto E cruzamentos baixos para Anguisea: Saída de bola. Bandinelli então puxa alto na barra do outro lado.

19:31

46′ – Napoli-Empoli recomeça

Napoli Empoli recomeçaNão há substituições em ambas as equipes.

19:15

45 e # 39; – Napoli está prestes a marcar com Raspaduri

O trabalho de Osimhen-Ndombele-Raspadori, assobie a bola perto do eixo. O primeiro tempo termina em 0 a 0.

19:08

39′ – Remate de Raspaduri, fácil para Vicario

O primeiro remate à baliza de Rasbadore Do centro da área, mas é uma bola fácil para Ficario. Então avisou Luberto.

19:04

35′ – resiste a 0-0 em Maradona

Atacante do Napoli, mas Empoli é perigoso no início do segundo tempo. Ainda não chutou no gol e 0-0.

18:52

22′ – Satriano advertido pelo Empoli

Segundo cartão amarelo para o Empoli: A bola é jogada fora após uma falta. Este é o Satriano.

18:44

15′ – Balanço: Bandinelli avisou que estamos sempre 0-0

Napoli está tentando jogar o jogo, Empoli, bons campos. O chute de Mario Roy após cobrança de falta de Raspadori, mas está longe. Estamos 0-0. Alertou Bandinelli.

18:30

1′ – Nápoles-Empoli: começa

Napoli Empoli começouBatida de arranque de Spalletti.

18:15

Zelensky: “Lembramo-nos bem dos seis pontos que perdemos no ano passado”

Peter Zelensky começa a partida contra o Empolimesmo se estiver começando do assento: “Não temos que dizer nada sobre o Empoli, vamos lembrar o que aconteceu no ano passado, perdemos 6 pontos muito importantes com eles, então temos que jogar nosso jogo hoje e vencer.”

18:00

Napoli-Empoli: É a primeira corrida

Nápoles – Empoli é uma antiga corrida. Há seis deles em campo esta tarde em Maradona. Por um lado, além do treinador Spalletti, Di Lorenzo, Mario Rui e Zelensky; Por outro lado, Grassi, Luperto e Tonelli.

17:37

Napoli – Empoli: escalações oficiais: Raspadori do 1′

Abaixo estão os elencos oficiais do Napoli EmpoliSaída às 18h30.

NápolesMerit, Di Lorenzo, Ostegaard, Kim, Mario Roy, Anguisa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Rasbadori. Treinador: Spalletti.

Empoli: Vigário, Stojanovic, Ismajli, Liuperto, Parisi, Haas, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Bajrami, Satriamo. Treinador: P. Zanetti.

17:15

Nápoles cuidado com a besta negra

Nápoles, cuidado com sua besta negraEste é o Empoli. Nos últimos três precedentes da liga, de fato, os toscanos sempre marcaram um saque total contra o Campania Blues. No ano passado foi um impressionante 3-2 em casa e 1-0 em Maradona, em 2019 2-1 em Castellani. O último sucesso do Napoli foi em 2 de novembro de 2018: rodada 5-1.

17:00

Nápoles com Empoli X

Blues Spalletti pode vencer seu 10º jogo consecutivo Na Série A contra a Toscana. Kvaratskhelia e Rahmani ainda estão desaparecidos.

Nápoles – Estádio Maradona