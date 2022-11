Horários e programa. Onde ver a ação em Running – OA Sport

Muita carne no fogo hoje, terça-feira, 8 de novembrono cenário esportivo internacional. Duas grandes competições de tênis, como o BJK Finals e o ATP Next Generation Finals, começam com três Azzurri em campo no Allianz Cloud em Milão, mas também há espaço para a Football League One e a Copa do Mundo de Hóquei em Patins. Além de testes pós-temporada das motos em Valência.

Segue abaixo o calendário completo, a programação detalhada, todos os horários dos eventos esportivos agendados para hoje, terça-feira, 8 de novembro, e a programação das transmissões televisivas e ao vivo:

Calendário esportivo na TV hoje (terça-feira, 8 de novembro)

2.00 Basquete, NBA: Philadelphia 76ers-Phoenix Suns – TV ao vivo no Sky Sport Uno, ao vivo no Sky Go e agora

3.00 Basquete, NBA: Memphis Grizzlies-Boston Celtics – Sky Sport NBA Live TV, Sky Go e Now Live

3.00 Tennis, WTA Finals: Aryna Sabalenka-Caroline Garcia (Final) – TV ao vivo no Supertennis, ao vivo no SuperTenniX e SuperTennis.tv

9.30 MotoGP, Teste de Valência – TV ao vivo no Sky Sport MotoGP, ao vivo no Sky Go e agora

11h00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: Dia 1 (Austrália – Eslováquia e depois a partir das 17h00 Cazaquistão – Grã-Bretanha) – Ao vivo no Supertennis, ao vivo no SuperTenniX e SuperTennis.tv

14h00 Tênis, ATP Finals: Rodada 1 do jogo de hoje, sessão da tarde (Jogo 1 Francesco PassaroJerry Leschka, jogo dois Lorenzo Mussetti-Chun Hsin Tseng) – TV ao vivo no Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Supertennis, TV ao vivo no Sky Go, Now, SuperTenniX e SuperTennis.tv

16h00 Hóquei em Patins, Copa do Mundo Feminina: Itália e Colômbia – Ao vivo na World Skate TV

18h30 Futebol, Serie A: Napoli-Empoli – transmissão ao vivo no DAZN

18h30 Futebol, Serie A: Spezia-Udinese – transmissão ao vivo no DAZN

18h30 Futebol, Bundesliga: Wolfsburg-Borussia Dortmund – TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ao vivo no Sky Go e Now

19h00 Futebol, Liga: Elche-Girona – Ao vivo no DAZN

19h30 Tênis, ATP Finals: Rodada 1 do Dia 1, Sessão da Noite (Jogo 1 Matteo Arnaldi-Brandon Nakashima) – TV ao vivo no Sky Sport Tennis e Supertennis, TV ao vivo no Sky Go, Now, SuperTenniX e SuperTennis.tv

20h00 Futebol, La Liga: Athletic Bilbao – Valladolid – Ao vivo no DAZN

20h30 Futebol, Bundesliga: Bayern de Munique-Werder Bremen – TV ao vivo no Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, ao vivo no Sky Go e agora

20h45 Futebol, Série A: Cremonese-Milan – Ao vivo no DAZN

21h30 Futebol, Liga: Osasuna-Barcelona – Ao vivo no DAZN

23h45 Hóquei em Patins, Mundial Masculino: Itália e Portugal – Ao vivo na Skate World TV

