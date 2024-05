Grande Prémio de Portugal: Jonas e Everts vencem em Águeda. Arranjo e calendário

Jonas e Everts!

A quinta rodada do Campeonato Mundial de Motocross Corremos em Águeda, Uma estrada caracterizada por uma superfície vermelha, que este ano devido às fortes chuvas que caíram nos dias anteriores, se transformou em lama escorregadia e esburacada.

Quando os portões se abriram foi isso Tim Gajser Para sair na frente de todos, vencer o buraco e assumir a liderança, mas apenas alguns escanteios Arenques Ataque-o e tome a iniciativa. Ele fica logo atrás Jasser Que o acompanhou nos primeiros dez minutos e depois prevaleceu para vencer “heroicamente” no primeiro round.

A meio do prazo, a corrida praticamente transformou-se numa “batalha de sobreviventes”, porque as condições do terreno tornaram-se verdadeiramente difíceis, na medida do possível. Em pouco tempo, Jeffrey Herlings e Jeremy Seewer foram forçados a se retirar devido a uma falha na bicicleta. Com a desistência do holandês da corrida, Romain Febvre passou para o segundo lugar, mas quase na linha de chegada sua velocidade também diminuiu devido a problemas com sua moto, fazendo com que ele cedesse a posição para Jonas Está em terceiro lugar.

Coldenhoff e Boogers ocupam os cinco primeiros, com o estreante surpresa em sexto lugar atrás deles. Andrea Bonaccorsi Que, depois de largar à beira dos dez primeiros, cerrou os dentes e melhorou a posição volta após volta. Problemas, no entanto, para Guadagnini Que foi interrompido nos últimos minutos do tempo regulamentar. Jorge Prado também teve que fazer duas pequenas paradas: uma para troca de óculos e luvas após queda nas primeiras voltas e outra nos últimos minutos, terminando assim na 15ª colocação.

A segunda largada viu mais uma vez Tim Gajser largar na frente de todos, mas o esloveno escorregou para a curva antes do remate, perdendo várias posições. O prêmio foi então conquistado por Jorge Prado que, no entanto, foi imediatamente ultrapassado por Herlings e logo após sua queda perdeu posições valiosas. O holandês assumiu assim a liderança, manteve-se lá até ao final e venceu a segunda volta, ultrapassando um surpreendente Paul Jonas que se manteve à sua frente durante todo o tempo e assim venceu o Grande Prémio.

Gajser e Prado Eles são forçados De volta à corrida Ele ficou em décimo e décimo segundo, respectivamente. Fevereiro Ele permaneceu em terceiro na primeira metade do tempo regulamentar, quando uma imprecisão permitiu que Toendel o ultrapassasse. Seewer fecha os cinco primeiros. Nosso melhor, Desta vez também é Bonaccorsi Que terminou a qualificação em oitavo e o Grande Prêmio em sexto. Tim Gajser sobe o degrau mais baixo do pódio, seguido por Romain Viver. Assim, a placa vermelha passa para a mão de Gajser.

No MX2, o dia perfeito para Everts

Na corrida 1 do MX2 O vencedor da qualificação, Liam Everts, venceu a sua primeira tacada da temporada e, a partir daí, com um remate limpo, venceu a primeira ronda, constantemente seguido por Simon Lingenfelder, que nunca se tornou ‘muito perigoso’.

Bom desempenho de De Wolff que participou de uma pequena recuperação e terminou em terceiro. As cinco primeiras posições foram concluídas por Elzinga e Benistant, já que este último trocou com Adamo nas últimas voltas, que terminou a seu favor após alguns erros do italiano.

No jogo 2 é Rick Elzinga tira a fotomas foi rapidamente ultrapassado por Liam Everts que repetiu a primeira volta a partir daqui, completando uma atuação perfeita e assim vencendo também a segunda volta e o Grande Prémio de Portugal com pontuação total.

Bom desempenho, inicialmente, de Oosterhagen que, no entanto, a meio do tempo regulamentar teve de ceder lugar a Rick Elzinga que prevaleceu e manteve o segundo lugar, tanto na qualificação como no Grande Prémio. Em terceiro lugar, Harrop é bom Que, apesar das más condições climatéricas, conseguiu uma boa recuperação. A fechar os cinco primeiros estão Benistant, que assim sobe ao degrau mais baixo do pódio, e Walvoort.

Não há como parar o circo global que se desloca para Lugo na próxima semana para a sexta etapa do GP da Galiza.

