Campeão: City nas meias-finais, Haaland desafia Real Madrid – Futebol

O Manchester City qualificou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões, eliminando o Bayern de Munique com uma vitória agregada de 4-1, não deixando dúvidas sobre o andamento da primeira mão dos quartos-de-final. A vitória por 3-0 há uma semana em Manchester colocou a equipa de Pep Guardiola numa posição em que não sofreu na segunda mão, nem sequer um ‘evento’. , sendo que o norueguês de imediato compensou, onde assinou o 1-0 na segunda parte e confirmou o encontro com o Real Madrid na ronda seguinte, dado que o golo de 1-1 de Kimmich na cobrança de uma grande penalidade não foi relevante. Na final, o vencedor certamente enfrentará um italiano, Inter ou Milan.

eu esqueço Gols no segundo tempo: Haaland abriu e Kimmich respondeu com cobrança de pênalti (ANSA)

Guardiola não alterou a formação que foi colocada no terreno do Etihad Stadium e apesar da grande vantagem que não desistiu sobretudo em Haaland, dono de 47 golos em 40 jogos pelo City até ao momento. Tuchel, que se viu obrigado a uma reviravolta “impossível”, deixou Sadio Mané no banco, tendo o clube castigado após uma desavença com o colega Sani, e Thomas Muller, como Choupo-Moting, Koeman e o próprio Sani mandaram para a frente. Um ataque que não soube ferir Ederson, antes e depois do presente de Haaland. Encontrando-se imediatamente aos 38 minutos após um handebol de Upamecano, o norueguês chutou por cima do travessão e sumiu.

Mas, no segundo tempo, o atacante compensou ao finalizar uma jogada inspirada por De Bruyne nos amplos espaços deixados pela defesa do time da casa. É o seu 35º golo na Liga dos Campeões, obtido em apenas 27 jogos, recorde que supera o golo anterior de Van Nistelrooy, que disputou 42 jogos para alcançar o mesmo resultado. Agora espera-o o desafio com o Real Carlo Ancelotti e Benzema.