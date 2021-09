Oito fogem. Grupo de cinco minutos – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

12.14 A Eslovênia opera como a Bélgica. Será interessante ver o que eles criarão hoje.

12.11 Lembramos os nomes dos oito no comando: Jose Tito Hernandez (Colômbia), Joel Levy Burbano (Equador), Pavel Kochickov (Rússia), Oscar Nesso (Estônia), Patrick Gamber (Áustria), Rory Townsend (Irlanda), Magnusson (Suécia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongólia).

12.08 Estamos prestes a entrar nos últimos 200 km.

12,05 5’18 “Recurso Fugitivo.

12.02 Entramos no mais simples dos dois círculos. Coros de público para corredores.

12h00 A Eslovénia também está no grupo da frente.

11,57 Ritmo de grupo sobe: As grandes equipes querem se aproximar do ringue nas primeiras posições.

11h55 Andrea Baggioli também foi forçado a parar e saiu sem se preocupar.

11.53 Caindo no grupo! O britânico Ethan Hayter, um candidato a forasteiro, ainda está na Terra.

Margem de 11,51 que permanece plana, 5’45 “.

11.48 O grupo é sempre liderado pela Dinamarca e Bélgica.

11.42 As camisas azuis começam a aparecer na primeira parte do grupo.

11,39 O ritmo do pelotão ainda é muito moderado.

11,35 O recurso de escape excede 5 ‘.

11,31 230 quilômetros até o fim.

11,28 O recurso agora aumenta para 4’30 “.

11,25 Troca de bicicleta para Caleb Ewan (Austrália) que começa novamente sem problemas.

11,23 Berg, da Dinamarca, alterna-se com Dilerk no comando do grupo.

11,21240 quilômetros até o fim.

11.18 Fugitivos apresentam não mais do que 4 ‘.

11.15 O homem belga também estava acompanhado por um homem da Dinamarca.

11.13 Tim Declerq já alcançou a liderança do grupo, e o belga poderá ditar a velocidade por 100km sem preocupações.

11,10 Chapeamento visivelmente desacelerado: margem subindo mais de 2 ‘

11.07 Os atacantes têm mais de um minuto à frente do grupo.

11.02 Mais três homens foram adicionados aos cinco pilotos já no comando. Otto ao atacar, a fuga desaparece.

11h00 A fuga de hoje parece ter acabado.

10,58 O primeiro trecho da linha será completamente plano.

10.55 também perfurou para Nils Bullet (Alemanha).

10,53 260 quilômetros até o final.

10.52 Mudança de roda para Nelson Olivia (Portugal).

10,50 O grupo não deixa a fuga ir embora. A velocidade já é alta o suficiente.

10.48 Agora está claro que as seleções da segunda divisão estão em movimento.

10,46 O irlandês Dunbar acelera para liderar o pelotão.

10.44 viu alguns tiros no topo do grupo.

10.42 Vamos começar! O Campeonato Mundial começa!

10,38 Felizmente o tempo está ameno com os pilotos até agora, cuidado com os ventos.

10,35 O pelotão parte de Antuérpia.

10,32 Italianos na corrida: 26 Andrea Baggioli, 27 David Ballerini, 28 Sonny Colbrelli, 29 Alessandro De Marchi, 30 Gianni Moscone, 31 Giacomo Nizzolo, 32 Matteo Trentin, 33 Diego Ulissi.

10.29 Enquanto isso, a corrida começou e estamos no departamento de transferências.

10,25 Quase um milhão de espectadores esperados na estrada hoje.

10,23 Palavras de Sonny Colbrelli no palco: “No Europeu venci uma boa luta com Evenpool, e hoje há um caminho diferente com adversários diferentes, mas meus companheiros e eu estamos prontos.”

10.19 Apresentação da equipe anfitriã:

10.15 A Itália pode jogar cartas muito importantes e sonhar grande. Sonny Colbrelli parece um novo campeão europeu (ele venceu há duas semanas em Trento) e está em grande forma, como evidenciado pela declaração que fez no Memorial Pantani.

10.12 O grande favorito às vésperas do jogo é o belga Wout van Aert: o dono da casa quer vencer e todos estarão contra ele, ele terá o apoio da torcida e vai querer somar a prata no último domingo em tempo de julgamento .

10.10 Horário de partida programado às 10h25, como de costume, primeira seção curta de transferência.

10.06 Um grande espetáculo é estar na Flandres, ao longo de um percurso de 268,3 km que oferece um desnível total de 2.400m e pode certamente ser eclético.

10.03 Um dos domingos mais aguardados do ano no ciclismo, é entregue a camisola arco-íris.

10h00 Olá e bem-vindo à transmissão online ao vivo do teste masculino para o Campeonato Mundial de Ciclismo de 2021.

Olá e bem-vindo ao LIVE LIVE para o teste masculino online do Campeonato Mundial de Ciclismo de 2021. Este é o domingo mais esperado do ano por todos os grandes entusiastas do pedal: o carro e. cobiçado jersey arco-íris Para ser usado nos próximos doze meses, o título mundial estará pronto para ser conquistado nesta corrida única de um dia que você disputará com suas seleções nacionais. Promete ser um grande show na Flandres, junto Uma pista com comprimento de 268,3 km que fornece uma diferença de altitude total de 2.400m O que certamente pode ser seletivo.

A Itália pode jogar cartas muito importantes Pode sonhar grande. Sony colberelli Ele parece ser um novo campeão europeu (ele venceu há duas semanas em Trento) e está em boa forma como evidenciado pela confirmação no memorial Pantani. Matthew TrentinEle, que já estava em segundo lugar há dois anos atrás do dinamarquês Mads Pedersen, tem nas pernas as características próprias para este tipo de pista, está em perfeitas condições (venceu a Matteotti Cup) e será uma importante carteira na aljava tricolor. Também preste atenção à opção Giacomo Nizzolo, excelente se você vai chegar ao sprint (bastante estreito). Gianni Moscon, Diego Ulisse, Andrea Baggioli, David Ballerini, Alessandro de Marchi completam uma escalação realmente densa.

A favorita de Eva é o belga Wout van Aert: O dono tem como objetivo vencer e todos estarão contra ele, ele terá o apoio da torcida e vai querer melhorar a prata do último domingo no tempo de julgamento. A barcaça também pode ser tocada lá Porto vaginal Remco EvenepoelO homem pode explodir o banco mesmo com um ataque remoto. Eu também sonho grande Holandês Matthew van der Poel, deve ser levado um alicate gli sloveni Tadej Pogacar (vencedor dos dois últimos Tour de France e Liège-Bastogne-Liège) Primoz Roglic (em uma vitória na Vuelta di Spagna), o Julian Alaphilippe francês Ele aparece com o número 1 nas costas para defender o título que ganhou no ano passado (mas não parece estar no seu melhor).

A Dinamarca aparece com uma gravidez de 90 anos e pode sonhar grande: Casper Asgren (Vencedor do Tour Flanders deste ano), Michael Valgren (autor moderno da dupla Giro di Toscana-Coppa Sabatini), Magnus Kurt, Mads Pedersen (campeão mundial há dois anos) Tão formidável. Os possíveis estranhos são os britânicos Tom Bedock e Ethan Hayter, os alemães John Degenkolb e Maximilian Schachmann, os suíços Mark Hershey e Stefan Kung, o norueguês Alexander Kristof, o australiano Michael Matthews, o francês Benoit Cozenfroy e o eslovaco Peter Sagan (o quarto título mundial, seria um recorde )

Vários cenários táticos são possíveis: certamente haverá um ataque de longe, então será necessário saber como a situação irá evoluir e quais seleções irão atuar. Nas últimas duas voltas cruciais, você pode começar a 10 km da linha de chegada ou até mesmo em -5 (como o Ben U23 de Filippo Baroncini), mas é difícil chegar à linha de chegada sozinho. É mais provável que um pequeno grupo chegue ao fim e jogue a vitória no sprint, mas na verdade tudo pode acontecer.

OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo do teste masculino online para a Copa do Mundo de 2021: Notícias em tempo real, minuto a minuto, quilômetro a quilômetro, para que você não perca nada. A corrida terá início às 10h25. Eu escuto.

