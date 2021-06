Poker Alemanha para Portugal, França “stick”

A segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa 2021 terminou no sábado, 19 de junho, com os dois jogos do Grupo F à tarde, para além do Grupo E, que assistiu ao torneio. Espanha Por Luis Enrique empatou novamente, depois de 0-0 com a Suécia, e impediu-o da Polónia 1-1. Nos primeiros dois encontros França Não ultrapassou 1-1 contraHungria Nele Budapeste, enquanto Alemanha Foi substituído, depois de um nocaute em sua estreia com os transalpinos, e uma guarnição dominadora de 4-2 em Portugal em Ronaldo.

Espanha 1-1 Polônia

A primeira parte de La Cartuja, em Sevilha, viu a Espanha conseguir muita posse de bola e criar o suficiente para fazer com que o resultado por 1 a 0 no final do primeiro tempo fosse considerado correto. A Polônia começou bem, mesmo que tenha durado pouco, já que os ibéricos assumiram o controle da partida e atacaram de cabeça baixa. O golo que abre o desafio é até aos 26 minutos: Gerard Moreno, à direita, foca e liberta a mão esquerda, ao final cai. Alvaro MorataSzczesny, que o apunhala com seu juramento. Inicialmente, o alvo é cancelado devido à intrusão, depois no VAR a correta avaliação e verificação da rede. Os polacos lutam para responder, mesmo que aos 43 anos toquem repentinamente na mesma coisa: uma bola de recuperação alta após falta de Jordi Alba, uma bola para Swiderski que, a vinte metros, liberta a mão esquerda e acerta no poste inteiro é Unai Simon que se opõe a Lewandowski.

No segundo tempo, a Espanha não conseguiu finalizar o desafio e a Polônia se aproveita disso, pois aos 54 minutos chega o placar em 1 a 1: Josuyak, da direita, sai da área e encontra. Lewandowski, que dirige Szczesny. Em seguida, os ibéricos têm grande chance de se recuperar, quando Orsato bate pênalti com a ajuda do VAR em um golpe de Moder para Gerard Moreno: porém, este último sempre falha na cobrança de pênalti, acertando a trave esquerda. prato, em seguida, coloca Morata na torneira na parte inferior. A Espanha atacou forte na final, mas a imprecisão na frente do gol é do mestre. Ele terminou em 1 a 1 e com dois pontos na classificação da equipe de Luis Enrique, não sobrou nada para a vitória sobre a Eslováquia não deixar prematuramente a competição.

Portugal – Alemanha 2-4, Hungria – França 1-1

Portugal 2-4 Alemanha: A Alemanha encontrou a salvação e venceu o atual campeão Portugal por 4-2. Um jogo vibrante foi disputado de forma aberta, em que Lusitanias saiu na frente aos 15 minutos com um toque de Ronaldo a um passe de Diogo Jota. Porém, os alemães estão jogando melhor no geral, virando o placar entre 35 e 39 minutos com gols especiais para primeiro Robin Dias e depois para Guerrero, que ampliam seus cofres na tentativa de antecipar Havertz na frente do gol. Este último assina a trinca aos 51 ‘com a ajuda de Gosens, com atalantino também a definir o póquer aos 61’. Oito minutos depois, Diogo Jota deixou a retaguarda menos amarga, com o 2-4 final.

No vestiário do Allianz Arena, o técnico alemão, Joachim LowEle disse: “Conversamos muito nos últimos dias. Ainda estávamos em busca de equilíbrio após a partida contra a França, sabíamos que tínhamos que acrescentar algo e mudar o ritmo para criar mais chances. Jogamos de forma brilhante e mostramos coisas excelentes, fazendo muitas ações excelentes contra um adversário forte. Extremamente “.

Hungria x França 1-1: No calor sufocante da Puskas Arena, em Budapeste, a França sofreu grande competição e a ira dos húngaros, já que não superou o empate em 1-1. O desafio foi disputado em ritmo impressionante pela Hungria, que assumiu a liderança aos 47 minutos do primeiro tempo com um ritmo à esquerda de Viola e uma direita no canto diante de Lloris. No segundo tempo, o Transalpines ainda se esforçou, mesmo que fosse para o empate assinado por Griezmann aos 66 minutos, aproveitando um dos poucos erros defensivos cometidos pelos magiares. No final da partida, o técnico francês Didier Deschamps não escondeu algumas decepções.

“É um ponto, obviamente não era o que esperávamos, mas dado o contexto, aceitamos mesmo assim. No primeiro tempo tivemos a oportunidade em que poderíamos ter marcado, poderíamos ter jogado de forma mais decisiva e o jogo teria sido diferente . Poderíamos e deveríamos ter feito. Marcamos, também tivemos tempo para fazer mais gols, mas não foi o suficiente. A Hungria fez o jogo da sua vida, parabéns. ”

